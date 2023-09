Little Nightmares 3: Supermassive Games nennt Grund für fehlenden Couch-Koop

Little Nightmares 3:

"Little Nightmares 3" könnt ihr zu zweit spielen – aber nur online.

Die erste Enthüllung auf Geoff Keighleys Opening Night Live 2023 war „Little Nightmares 3“. Diesmal ist allerdings nicht Tarsier Studios, sondern Supermassive Games für das Projekt zuständig. Dank der Enhanced Edition des zweiten Teils kennt sich das Studio hinter „The Quarry“ aber bereits gut mit der Reihe aus.

Eine Neuerung unter diesem Entwickler ist ein Koop-Modus, der jedoch nur online verfügbar ist. Zu zweit auf der heimischen Couch werdet ihr also nicht spielen dürfen. Wieso sich der britische Spieleentwickler dagegen entschieden hat? Das erklärte jetzt Wayne Garland, der zuständige Game Director des dritten Ablegers.

„Couch ist etwas, das wir in Erwägung gezogen haben, aber wenn man auf die Atmosphäre und die Immersion zurückkommt, die wir mit Little Nightmares versuchen zu erzeugen, denke ich, war es wichtig für uns, dass wir uns auf den Online-Koop beschränkt haben und nicht auf die traditionellen Party-Aspekte“, erklärt Garland.

Eine der meistgewünschten Funktionen

Die Horror-Atmosphäre und die Immersion sind also der Grund für die fehlende Couch-Variante. Jedenfalls war laut Bandai Namcos Produzentin Coralie Fenillo die Koop-Option eine der meistgewünschten Features. Deshalb ist es dem Team wichtig, diese Funktion anzubieten. Damit der Spieler das Game so erleben kann wie gewünscht, ist natürlich auch wieder ein Singleplayer-Modus enthalten. In diesem Fall übernimmt den zweiten Charakter die Spiel-KI.

Im neuen Teil werdet ihr Low und Alone spielen, zwei neue Charaktere. Der eine kämpft mit Pfeil & Bogen, der andere besitzt einen Schraubenschlüssel. Gemeinsam müssen sie vor einer finsteren Bedrohung fliehen, die im Schatten auf sie lauert.

„Little Nightmares 3“ kommt im Jahr 2024 für PS5, PS4, Xbox Series X/S, Xbox One und PC auf den Markt.

Quelle: GamesRadar

