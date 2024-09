Microsoft Gaming: Offenbar auch Call of Duty von Entlassungen betroffen

Die kürzlich verkündete Entlassungswelle von Microsoft betrifft anscheinend auch das "Call of Duty"-Franchise, wie eine Quelle im Nachhinein mitteilte.

Nach einer großen Entlassungswelle im Januar hat Microsoft Gaming diese Woche nachgelegt und weitere 650 Mitarbeiter herausgeworfen. Wie Xbox-Führungskraft Phil Spencer mitteilte, sind Entwicklerstudios davon ausgenommen.

Eine Quelle, die mit der Angelegenheit vertraut ist, hat nun gegenüber Game File behauptet: Auch Teams von zwei Mobile-Spielen sollen betroffen sein.

2 Mobile-Teams von Microsoft Gaming verkleinern sich

Eines davon soll das Team hinter „Warcraft Rumble“ sein. Das andere Team ist für „Call of Duty: Warzone Mobile“ verantwortlich. Zwar werden beide Spiele fortgeführt, aber Entlassungen sind trotzdem unausweichlich. Laut der Geschäftsführung müsse sich das Unternehmen an „veränderte Prioritäten anpassen und den Lebenszyklus sowie die Performance von Spielen verwalten“.

Mobile war für Microsoft ein entscheidender Grund bei der Übernahme von Activision Blizzard. Es ist ein riesiger Markt, doch in der Branche haben sich Publisher von Mobile-Titeln abgewendet, da sie die Lage für „schwieriger als erwartet“ halten.

„Call of Duty: Warzone Mobile“ kam im März für Android und iOS heraus. Nutzer erleben eine Battle-Royale-Erfahrung mit bis zu 120 Spielern. Inbegriffen ist außerdem eine Cross-Progression, um die erzielten Fortschritte auch in der Konsolenversion nutzen zu können. Anders als bei „Call of Duty Mobile“, das von Tencents TiMi Studio Group entwickelt wurde, ist Activision alleine für die Entwicklung verantwortlich.

Somit gehen alle Einnahmen an den Publisher aus Kalifornien. Dummerweise scheinen sich die Erwartungen diesmal nicht erfüllt zu haben. Das vorher erwähnte „CoD Mobile“ hingegen war mit 650 Millionen Downloads ein gewaltiger Erfolg.

Auf jeden Fall bezieht sich der Großteil der Entlassungen auf Unternehmens- und Supportfunktionen. Durch diese Maßnahme soll das Videospielgeschäft auf langfristigen Erfolg ausgerichtet werden. Die gekündigten Mitarbeiter werden mit Abfindungspaketen unterstützt, um ihren Übergang zu erleichtern.

