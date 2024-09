Atomfall: Für mehr als 100 Euro gibt es ein Merchandise-Paket mit Telefonzelle

Die Entwickler von Rebellion bereiten derzeit den Release von "Atomfall" vor. Nun wurde ein Merchandise-Paket zum Spiel angekündigt, bei dem die Fans tief in die Tasche greifen müssen.

Das unabhängige Spielestudio Rebellion arbeitet derzeit an seinem neuen Survival-Actionspiel „Atomfall“. Rebellion ist unter anderem durch Spiele wie „Sniper Elite“ und „Zombie Army“ ein Begriff. „Atomfall“ erscheint im März 2025 für PlayStation 5, PlayStation 4, Xbox Series X|S, Xbox One und den PC.

Vorher können die Fans des Atom-Survival-Spiels aber schon ein exklusives Merchandise-Paket vorbestellen. Für knapp 100 Euro gibt es ein Diorama, Postkarten, Anstecker und eine Lunchbox aus Metall. Zudem können sich die Spieler einen kosmetischen Ingame-Skin sichern.

Das Spiel ist jedoch nicht dabei

Das Studio Rebellion kündigte unlängst das „Atomfall Survival Pack“ an, das ab sofort bis zum 11. Oktober vorbestellt werden kann. Das Highlight soll ein rund 20 Zentimeter hohes Diorama darstellen. Zu sehen ist dabei eine klassische britische Telefonzelle, die auch in der Werbung für das kommende Spiel „Atomfall“ verwendet wird.

Weitere Inhalte des Pakets sind außerdem eine Lunchbox aus Metall im „Battler Britton“-Design aus Rebellions Comic-Reihe. Dazu kommen Getränkeuntersetzer aus dem Pub im Spiel, Postkarten sowie Anstecker. Enthalten sind zudem ein Poster, diverse Patches sowie ein kosmetischer Skin für den Metalldetektor im Spiel.

Das Game „Atomfall“ selbst ist jedoch nicht enthalten. Das „Atomfall Survival Pack“ soll wie das Spiel im März 2025 ausgeliefert werden.

Spiel ist von realer Katastrophe inspiriert

„Atomfall“ spielt in einer alternativen Zeitlinie nach den echten Ereignissen der Windscale-Katastrophe im Norden Englands im Jahr 1957. Damals gab es einen Brand, in Folge dessen eine Wolke mit erheblichen Mengen radioaktiven Materials freigesetzt wurde.

„Atomfall“ spielt in einer fiktiven Quarantänezone, in der sich die Spieler mit der Paranoia des Kalten Krieges sowie mit mysteriösem Volkshorror auseinandersetzen müssen. Dabei treffen sie auf jede Menge seltsame Charaktere, Kulte und abtrünnige Regierungseinheiten. Allerdings soll es in dem Spiel nicht nur um wilde Schießereien und das Überleben gehen. Die Spieler müssen auch ihre Umgebung erkunden und Hinweise sammeln.

