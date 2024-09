Gothic Remake angespielt: Diese Klassiker-Neuauflage wird was!

„Gothic“ ist mehr als nur ein Rollenspiel. Das Action-RPG aus der Feder von Piranha Bytes ist wohlige Jugenderinnerung und ungeschönte, raue Nostalgie. Vor allem aber ist es für viele beinahe eine Gaming-Religion und genau deshalb ist das bei Alkimia Interactive und Publisher THQ Nordic in Arbeit befindliche „Gothic Remake“ zugleich eine Herzensangelegenheit.

Das Spiel wurde schon vor fünf Jahren angekündigt, das erste Konzept dahinter aber auch über den Haufen geworfen. Denn Alkimia und THQ Nordic befinden sich im ständigen Austausch mit der Community. Und auch wenn das Feedback und die Kritik mitunter scharf waren, scheint man inzwischen den richtigen Weg gefunden zu haben.

„Gothic Remake“ stellt den Klassiker daher nicht auf den Kopf, aber genauso wenig ist es einfach nur das alte Spiel im neuen Grafik-Gewand.

„Gothic Remake“ ist eine Gratwanderung zwischen Innovationen, Erweiterungen und Modernisierungen. Und nach der jüngsten Präsentation samt kurzer Anspielprobe sind wir uns sicher: Es steht gut um „Gothic“ – nicht nur für die alten Fans, sondern auch für die junge Spielerschaft, die das Original nicht kennt.

Schönes, neues Khorinis

Damit „Gothic“ auch zeitgemäß aussieht, kommt die Unreal Engine 5 zum Einsatz. Im Verlauf der Entwicklung hatte man bereits andere technische Grundgerüste implementiert, sich nun aber festgelegt.

Unserer Einschätzung nach dürfte diese Entscheidung goldrichtig gewesen sein, denn gerade die Landschaften sehen in „Gothic Remake“ ausgezeichnet aus. Um dies zu unterstreichen, sind standardmäßig HUD-Einblendungen abseits der Lebensenergie deaktiviert. Dynamische Anzeigen können aber optional zugeschaltet werden.

„Gothic Remake“ erzählt die gleiche Geschichte wie das Original, allerdings bessern die Entwickler auch an einigen Stellen nach. Logikfehler oder bekannte Schwächen innerhalb der Erzählung (sogenannte „Plotholes“) flickt man deshalb.

Bestimmte Areale, die im Original aufgrund der eingeschränkten Möglichkeiten nicht fertiggestellt und daher unzugänglich waren, wurden ebenfalls ergänzt. Dadurch werden Kenner des ersten „Gothic“ etliche Aha-Momente erleben, während Neulinge sich vor allem über eine kohärente Welt freuen werden. Laut Entwickler Alkimia ist das Minental durch die Erweiterungen auch dezent größer als im Original.

Die vorgestellte Demo allerdings wird in dieser Form nicht im fertigen Spiel zu sehen sein. Als Hauptcharakter taucht daher auch nicht der namenlose Held auf, sondern ein Neuling namens Nyras, der im Minental ausgesetzt wurde. Sein Weg führt ihn zu Diego, der bekanntermaßen ein guter Freund des namenlosen Helden wird.

Vom Anfang zum erfahrenen Krieger

„Gothic“ war seiner Zeit eine schroffe Spielerfahrung und garantiert nicht frei von Fehlern. Innerhalb der Progression wurden längst nicht alle Spielelemente ausreichend erklärt. Das „Remake“ gibt sich in diesem Bereich zwar mehr Mühe, wird aber dennoch fordernd und komplex ausfallen.

Das zeigt sich bereits in den Startminuten der Demo. Der Hauptcharakter bekommt hier zwar ein Schwert in die Hand gedrückt, hat aber keinen Schimmer, wie er damit umgehen soll. Entsprechend hält er die Klinge unbeholfen mit beiden Händen und schlägt auch ziemlich ungelenk damit zu. Wer hier ein Problem im Spiel in Verdacht hat, irrt gewaltig. Denn dies gehört zur Progression.

Beim Schwertkampflehrmeister holen wir uns innerhalb der Demo wertvolle Tipps ab. Der Bursche haut uns während der Übungen zwar halb tot, schenkt uns im Nachgang aber einen Heiltrank und gibt uns die Lektion, doch mit einer Hand zu kämpfen. Im Anschluss agiert unser Held deutlich geschmeidiger und schlägt geschickter zu. Die Fertigkeiten laufen also weniger über Zahlen und Balken als vielmehr über Lehrmeister.

Lebendige Spielwelt

Wie die Entwickler während der Präsentation erklären, bleibt man den Gameplay-Grundfesten der Spielwelt treu. Das bedeutet: Die Welt in „Gothic“ ist ständig in Bewegung und steht niemals still.

Alle Lebewesen folgen ihren Abläufen und natürlich gibt es Tages- und Nachtwechsel, aber auch Wettereffekte. Aufgrund dieser Dynamik erhaltet ihr aber auch nur sehr selten konkrete Positionsbestimmungen von Zielpersonen. Zumeist gibt „Gothic“ nur ein grobes Gebiet an, in der sich diese dann befinden.

Aktuelle News zum Remake von Gothic:

Die drei Fraktionen (Neues Lager, Altes Lager und Sumpflager) besitzen gänzlich andere Ansichten und auch Ziele. Natürlich könnt ihr euch im Spielverlauf einem Lager anschließen, was angesichts der Vor- und Nachteile, aber auch hinsichtlich der Story-Ausrichtung für Abwechslung sorgt.

Zudem habt ihr nun auch die Möglichkeit, unter Wasser auf die Suche nach versteckten Schätzen zu gehen. Gelegentliche Tauchgänge sorgen somit ebenfalls für kleinere Vorteile. Inwiefern Unterwasserabschnitte innerhalb der Missionen eine verstärkte Rolle einnehmen werden, ist bislang nicht bekannt.

Einschätzung: sehr gut „Gothic Remake“ scheint auf Kurs zu sein. Alkimia Interactive und Publisher THQ Nordic holen den Klassiker mit viel Fingerspitzengefühl in die Gegenwart. Dass man nicht einfach nur hübschere Grafik anbietet, sondern gleichzeitig Lücken innerhalb der Geschichte und der Spielwelt ausbügelt, ist ein cleverer Schachzug. Denn auf diese Weise holt man auch erfahrene Spieler ins Boot, die auf die Suche nach diesen versteckten Anpassungen gehen können. Auch das Gameplay bleibt gewohnt schroff, nimmt einen allerdings im Vergleich zum Original stärker an die Hand. Ein durchgestyltes Rollenspiel, bei dem ihr nur von einem Checkpunkt zum nächsten lauft, wird „Gothic“ aber dennoch nicht. Und das ist richtig so, denn damit setzte sich das Rollenspiel bereits 2001 ab und wird es hoffentlich 2025 schaffen.

