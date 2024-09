EA Play: Das Abo gibt es momentan zum Schnäppchenpreis

Der Online-Dienst EA Play hat sicherlich bei vielen Spiele-Fans ein gewisses Interesse geweckt. Doch nicht alle sind dazu bereit, die monatliche Gebühr zu bezahlen, um das Angebot auch wirklich nutzen zu können.

Alle Unentschlossen sollten daher besonders gut aufpassen, denn im PlayStation Store ist der Startschuss für eine attraktive Aktion gefallen.

EA Play richtig günstig abgreifen

Normalerweise kostet ein Abonnement von EA Play 5,99 Euro im Monat. Im Gegenzug erhalten die Benutzer den Zugriff auf eine umfangreiche Spielebibliothek. Hinzu kommen exklusive Ingame-Belohnungen sowie die Möglichkeit, Neuerscheinungen bereits vor dem eigentlichen Release bis zu zehn Stunden lang zu testen.

Aktuell stehen unter anderem Spiele wie „Madden NFL 25“, „EA Sports F1 24“ und „EA Sports College Football 25“ als Trial-Versionen bereit. Alternativ zur monatlichen Bezahlung steht ein Jahresabonnement für 39,99 Euro zur Verfügung, was einer Ersparnis in Höhe von 44 Prozent entspricht.

Wer nicht bereit ist, so viel Geld zu bezahlen, aber dennoch gerne EA Play ausprobieren möchte, sollte dem offiziellen PlayStation Store einen Besuch abstatten. Dort steht nämlich das 1-Monats-Abo des Online-Dienstes von Publisher Electronic Arts zum absoluten Schnäppchenpreis bereit.

Dank eines Rabattes in Höhe von 83 Prozent kostet das Abonnement gerade mal 0,99 anstatt normalerweise 5,99 Euro. Sehr viel günstiger dürfte es so bald keine andere Möglichkeit geben, um in EA Play reinzuschnuppern.

Achtet jedoch darauf, dass es sich um ein fortlaufendes Abonnement handelt. Sobald ihr eine Mitgliedschaft abgeschlossen habt, läuft diese auch über den ursprünglich gekauften Monat hinaus automatisch weiter. Ihr müsst das Abo aktiv kündigen, ansonsten fallen weitere Kosten an.

Da es sich um ein zeitlich begrenztes Angebot handelt, sollten Interessenten lieber nicht allzu lange mit ihrer Entscheidung warten. Die Aktion läuft noch bis zum 26. September 2024 um 0:59 Uhr. Danach wird wieder der normale Preis für das Abonnement von EA Play in Höhe von 5,99 Euro fällig.

