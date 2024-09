Battlefield Next: „Zurück zum Kern“ – erste Konzeptgrafik und Infos zum Shooter

Battlefield Next:

Hinter verschlossenen Türen arbeitet Electronic Arts längst am neuen „Battlefield“. Nun stellte der Publisher eine erste Konzeptzeichnung zur Schau, die ihr am Ende des Artikels findet. Hier seht ihr grob, was mit dem nächsten Ableger auf euch zukommt.

Passend dazu teilte Franchise-Chef Vince Zampella mit, sich beim nächsten Ableger wieder mehr an Teil 3 und 4 zu orientieren. Daher kehrt EA zu einem Setting in der Gegenwart zurück.

„Ich meine, wenn man auf den Höhepunkt von Battlefield zurückblickt, dann ist es diese BF 3 oder 4 Ära, in der alles modern war. Ich denke, wir müssen zum Kern dessen zurückkehren, was Battlefield ausmacht, und das erstaunlich gut machen, und dann werden wir sehen, wie es weitergeht“, erklärt Zampella.

Zurück zum Kern ist also das Vorhaben. Zampella weiter: „Ich denke, es ist nostalgisch für die Spieler, für mich, sogar für die Teams. Das ist sozusagen die Blütezeit… obwohl ich auch 1942 sagen würde.“

64 anstatt 128 Spieler pro Karte?

Außerdem deutet der Manager an, wieder auf 64 anstatt 128 Spieler pro Map zu setzen. Eine gewisse Dichte und gutes Design seien wichtiger als die Größe. Auf jeden Fall freut sich Zampella bereits, euch ein paar der Schlachtfelder zu zeigen. Sie seien „wirklich gut“, findet er.

Die Anmerkung zu den Maps: „Die Karten werden anders, sobald sie eine bestimmte Größe erreicht haben. Es ist ein anderer Spielraum, und ich denke, man muss das beim Design berücksichtigen. Wir entwerfen also etwas, das mehr an die früheren Battlefields angelehnt ist.“

Von den Spezialisten zurück zu den Klassen

Spezialisten müsst ihr diesmal auch nicht befürchten. Den genauen Grund für die Einführung kennt Zampella nicht, aber er denkt, das Team wollte einfach etwas Neues ausprobieren.

Das Resultat davon ist eine Rückkehr zum bewährten Klassensystem: „Es hat nicht jedem gefallen, aber man muss Dinge ausprobieren. Es hat nicht funktioniert. Es hat nicht gepasst. Der Spezialist wird nicht zurückkommen. Die Klassen sind sozusagen der Kern von Battlefield, und wir kehren zu ihnen zurück.“

„Battlefield 2042“ hält er übrigens nicht für misslungen. Die Entwickler hätten immerhin viel Zeit damit verbracht, das Game anzupassen und gewisse Dinge zurückzuholen. Trotzdem soll der Nachfolger „von Anfang an gut sein.„

Vertrauen zurückgewinnen und dann expandieren

Das Franchise allgemein soll zukünftig erweitert werden. Hierbei betont Zampella erneut, wie wichtig der Kern sei: „Die Battlefield-Kernspieler wissen, was sie wollen. Sie sind schon ewig bei uns, sie sind großartige Unterstützer. Wir müssen ihr Vertrauen zurückgewinnen und sie wieder auf unsere Seite bringen.“

Darüber hinaus gehe es darum, „zu expandieren“ und mehr Spieler ins Universum zu bringen. Möchtet ihr ein anderes Erlebnis haben, sollt ihr „Battlefield“ nicht verlassen müssen.

Das klingt ganz nach dem vernetzten Ökosystem, das EA-Geschäftsführer im August 2023 erwähnte:

Die Markteinführung wird vermutlich Ende 2025 oder 2026 stattfinden. Die Vollproduktion startete Anfang dieses Jahres. Es handelt sich um eines der ambitioniertesten Projekte, an denen Electronic Arts je gearbeitet hat. Tatsächlich arbeitet das größte Team der Seriengeschichte an dem Spiel.

