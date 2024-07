Battlefield Next: Laut CEO eines der ambitioniertesten EA-Projekte überhaupt

Im neusten EA-Bericht widmete CEO Andrew Wilson unter anderem dem nächsten „Battlefield“-Ableger ein paar Worte. Hierbei sprach er von „einem der ehrgeizigsten Projekte“ der Unternehmensgeschichte.

Die Gemeinschaft ist begeistert von dem, was unsere Teams tun, und freut sich auf das, was als Nächstes kommt. Dies ist nicht nur eine unserer höchsten Prioritäten, sondern auch eines der ehrgeizigsten Projekte in unserer Geschichte. Wir haben das beste Team zusammengebracht, gepaart mit den notwendigen Ressourcen und Technologien, um ein episches Battlefield-Erlebnis zu liefern.

Der Geschäftsführer von Electronic Arts über das nächste „Battlefield“