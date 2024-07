Electronic Arts: Rückläufiger Verkauf von Spielen, während Live-Dienste dominieren

Electronic Arts gewährt mit dem neuesten Geschäftsbericht einen Blick in die Finanzergebnisse des Publishers. Hier kam es in den drei Monaten des vergangenen Geschäftsquartals, das am 30. Juni 2024 endete, übergreifend zu einem erheblichen Rückgang.

Der Nettoumsatz sank verglichen mit dem Vorjahr um 13 Prozent auf 1,66 Milliarden US-Dollar. Unter dem Strich blieb ein Nettogewinn von 280 Millionen US-Dollar, was einem Rückgang um 30 Prozent entspricht. Electronic Arts ist dennoch begeistert.

Verkauf von Vollversionen bricht ein

Im weiteren Verlauf des Geschäftsberichtes wird deutlich, dass Electronic Arts mittlerweile zu einem erheblichen Maße von Live-Service-Strategien und deren Monetisierung abhängig ist.

Die Nettobuchungen von Electronic Arts gingen im Vergleich mit dem Quartal des Vorjahres um 20 Prozent zurück, was auf einen 58-prozentigen Rückgang der Verkäufe von Vollversionen zurückzuführen ist.

Im vergangenen Quartal brachte Electronic Arts kaum neue Spiele auf den Markt. Veröffentlicht wurden “EA Sports F1 24” und “Tales of Kenzera: Zau”. Der zuletzt genannte Titel blieb Berichten zufolge hinter den Erwartungen. Im zuständigen Studio kam es zu Entlassungen.

Ein Jahr zuvor standen Spiele wie “Star Wars: Jedi Survivor” und “PGA Tour” auf der Veröffentlichungsliste und fanden offenbar deutlich mehr Abnehmer.

Die Rückgänge waren offenbar einkalkuliert: Laut Electronic Arts liegen die Ergebnisse des ersten Geschäftsquartals über den Erwartungen des Publishers. Mit dem Launch von “EA Sports College Football 25”, kommenden Sportspielen wie “EA Sports FC 25” und “Dragon Age: The Veilguard” werde das restliche Jahr deutlich mehr Schwung haben.

Passend zum Thema:

Live-Dienste sorgen für 75 Prozent der Nettobuchungen

Die Umsätze aus Live-Diensten blieben im Gegensatz zu den Spieleverkäufen nahezu stabil und verringerten sich gegenüber dem ersten Quartal des vorherigen Geschäftsjahres lediglich um sieben Prozent.

Ergänzend gab Electronic Arts bekannt, dass Live-Dienste in den vergangenen zwölf Monaten 75 Prozent der Nettobuchungen ausmachten. Der Publisher ist somit erheblich von derartigen Einnahmen abhängig.

Für das gesamte Geschäftsjahr erwartet Electronic Arts einen Nettoumsatz zwischen 7,1 und 7,5 Milliarden US-Dollar, einen Reingewinn zwischen 904 und 1,1 Milliarden US-Dollar und einen Nettobuchungseingang zwischen 7,3 und 7,7 Milliarden US-Dollar.

„EA Sports College Football 25“ konnte gut vorlegen. Allein in der ersten Woche versammelten sich fünf Millionen einzigartige Spieler. Weitere 500.000 spielten über die EA Play-Testversion.

“Unser Fokus darauf, unseren Spielern größere, mutigere und vernetztere Erlebnisse zu bieten, war noch nie so stark und wird durch den rekordverdächtigen Start von EA Sports College Football 25 veranschaulicht, während wir bei EA in eine weitere historische Q2-Sportsaison starten“, so der EA-CEO Andrew Wilson zu den Ergebnissen.

Weitere Meldungen zu Electronic Arts.

Diese News im PlayStation Forum diskutieren