Entlassungen 2024: Debüt-Titel gefloppt? Weiteres Studio von Entlassungen betroffen

Auch in den vergangenen Wochen setzten sich die Einsparmaßnehmen und Entlassungen in der Videospielbranche nahtlos fort. Zuletzt entließen beispielsweise Ubisoft Toronto, die „Just Cause“-Macher der Avalanche Studios oder Behaviour Interactive, das Studio hinter „Dead by Daylight“, Dutzende Angestellte.

Aktuellen Berichten zufolge ist in diesen Tagen ein weiteres Studio betroffen. Die Rede ist vom Indie-Studio Surgent. Dieses veröffentlichte im April dieses Jahres seinen Debüt-Titel „Tales of Kenzera: Zau“. Wie mehrere Betroffene berichten, wurde ihnen kürzlich mitgeteilt, dass sie leider ihren Job verlieren.

Wie viele Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter die Surgent Studios unter dem Strich entlassen, ist aktuell noch unklar. Das Studio selbst äußerte sich zu der aktuellen Entwicklung bislang nämlich nicht.

Mehrere führende Köpfe betroffen

Den Angaben der Betroffenen auf den sozialen Medien lässt sich entnehmen, dass auch leitende kreative Angestellte von den Entlassungen betroffen sind. Darunter Level-Designer Peter Brisbourne. Brisbourne äußerte sich auf LinkedIn wie folgt: „Hallo! Das Kapitel ‚Pete arbeitet bei Surgent Studios‘ wird Ende des Monats zu einem Ende kommen.“

Die ehemalige technische Künstlerin von Surgent, Jordan Smee, bestätigte die Berichte um die Entlassungen und sagte, „sie schließen sich allen Menschen an, die dieses Jahr von Entlassungen in der Branche betroffen sind“. Auf Bluesky meldete sich ein weiterer Mitarbeiter von Surgent zu Wort und bestätigte die Entlassungen.

Die Entlassungen erfolgten etwas mehr als zwei Monate nach dem Release „Tales of Kenzera: Zau“. Dies lässt die Vermutung aufkommen, dass sich das erste große Projekt des Indie-Studios nicht wie gewünscht verkaufte.

EA nannte bisher keine Zahlen

Der Publisher Electronic Arts, mit dem die Surgent Studios „Tales of Kenzera: Zau“ realisierten beziehungsweise veröffentlichten, nannte bislang keine Verkaufszahlen. Eine weitere Begebenheit, die darauf hindeuten könnte, dass wir es bei „Tales of Kenzera: Zau“ mit einem kommerziellen Misserfolg zu tun haben könnten, der schlussendlich zu den Entlassungen bei den Surgent Studios führte.

„Tales of Kenzera: Zau“ erschien am 23. April 2024 für den PC, die PS5, die Xbox Series X/S und die Switch. Auf der PS5 sogar Day One im PlayStation Plus Extra/Premium-Abo.

Von den internationalen Magazinen wurde das Metroidvania-Abenteuer solide bis positiv aufgenommen. Auf Metacritic reichte es nach mehr als 60 Reviews für eine Durchschnittswertung von 76 Punkten.

Der Userscore fiel mit 6.7 etwas verhaltener aus.

