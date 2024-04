PS Plus Extra/Premium April 2024: Atmosphärischer Plattformer erscheint Day One im Abo

Im Laufe des heutigen Tages wurde der nächste Titel vorgestellt, der im kommenden Monat in die Software-Bibliotheken von PlayStation Plus Extra und PlayStation Plus Premium aufgenommen wird. Dieses Mal kommen Freunde von Action-Plattformern auf ihre Kosten.

Heute schaltete Sony Interactive Entertainment zum einen die PlayStation Plus Essential-Neuzugänge für den Monat April 2024 frei. Darüber hinaus wurden heute gleich zwei Titel bestätigt, die zum Release in die PS Plus-Stufen Extra und Premium aufgenommen werden.

Wie bereits berichtet, haben wir es hier zum einen mit „Dave the Diver“ zu tun. Der Indie-Hit erscheint am 16. April 2024 für die PlayStation-Konsolen und kann von Extra- beziehungsweise Premium-Abonnenten ohne zusätzliche Kosten heruntergeladen werden. Geht es um Day One-Veröffentlichungen in PS Plus, wird es bei dem Tauchabenteuer nicht bleiben.

Stattdessen wurde heute ein weiterer Titel vorgestellt, der vom Release an über PlayStation Plus Extra und Premium angeboten wird: „Tales of Kenzera: Zau“.

Ein narrativer 2,5D-Plattformer in einer magischen Welt

„Tales of Kenzera: Zau“ erscheint am 23. April 2024 unter anderem für die PS5. Spielerisch dürfen wir uns laut offiziellen Angaben auf einen anspruchsvollen 2,5D-Plattformer einstellen. Im ersten großen Titel der Surgent Studios übernehmt ihr die Kontrolle über den Protagonisten Zau.

Bei Zau haben wir es mit einem jungen Krieger-Schamanen aus Amandla zu tun, der sich aufmacht, um mit Kalunga, dem Gott des Todes, zu verhandeln und seinen Baba aus dem Reich der Toten zurückzubringen. Zu den Besonderheiten von „Tales of Kenzera: Zau“ gehören die beiden Masken von Zau, denen die Kräfte der Sonne und des Mondes inne wohnen.

Zau reist durch das mystische Reich Kenzera, bei dessen Gestaltung die Entwickler auf allerlei Bantu-Erzählungen zurückgriffen. In klassischer Action-Plattformer-Manier kämpft ihr nicht nur gegen Ahnengeister. Zudem überwindet ihr Plattformhindernisse, um die drei mächtigen Wesen zu finden, die dem Gott des Todes entgangen sind.

Von Skillpunkten und neuen Fähigkeiten

„Zau wird auf seinem Weg, ein würdiger Nganga zu werden und seinen verlorenen Baba zurückzugewinnen, neue mächtige Fähigkeiten und Fertigkeiten entdecken und freischalten. Dazu gehören mächtige Geisterangriffe wie der wilde Mondstrahl, den ihr mithilfe der Mondmaske entfesselt, um Feinde auszulöschen“, so die offizielle Beschreibung weiter.

Während ihr euch einen Weg durch die magische Welt von Kenzera bahnt und ihre Geheimnisse aufdeckt, sammelt ihr Erfahrung. In regelmäßigen Abständen gelangt ihr dadurch an Skillpunkte, die ihr in neue Fähigkeiten investieren könnt. Auf diesem Wege verbessert ihr euren Helden kontinuierlich. Für die nötige Atmosphäre sorgt dabei ein Soundtrack aus der Feder der BAFTA-prämierten Komponistin Nainita Desai.

„Tales of Kenzera: Zau“ erscheint neben der PS5 für den PC, die Switch und die Xbox Series X/S.

Weitere Meldungen zu Playstation Plus, Tales of Kenzera: Zau.

Diese News im PlayStation Forum diskutieren