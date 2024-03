PS Plus Premium im April: Leak scheint den ersten Klassiker zu enthüllen

PlayStation Plus erhält im April weiteren Nachschub. Über die Neuzugänge für PS Plus Essential berichteten wir gestern. Deren Freischaltung erfolgt am Dienstag der kommenden Woche.

Doch auch die Bibliotheken von PS Plus Extra und Premium werden im April gefüllt. Der erste Neuzugang für den Klassikerkatalog der höchsten Stufe scheint festzustehen.

Star-Wars-Klassiker gesellt sich offenbar zur Premium-Bibliothek

Es gibt einen Hinweis darauf, dass Abonnenten der Premium-Stufe im kommenden Monat in den Genuss von “Star Wars: Rebel Assault II: The Hidden Empire” kommen werden. Darauf verweist die englischsprachige Publikation Gematsu in einem Tweet.

Für die Annahme sorgt ein Produkteintrag auf einer Webseite, die automatisiert den Preisverlauf von Videospielen im PlayStation Store auswertet. Dabei stieß man offenbar auf Daten, die in Vorbereitung auf “Star Wars: Rebel Assault II: The Hidden Empire” hinterlegt wurden. Als Zielplattformen sind die PS4 und PS5 gelistet.

Damit ist die PSN-Aufnahme des PS1-Klassikers quasi bestätigt. Und auch der hinterlegte Termin lässt aufhorchen.

Die Veröffentlichung von “Star Wars: Rebel Assault II: The Hidden Empire” für die aktuellen Konsolen soll am 16. April 2024 erfolgen. Es ist der Tag, an dem die April-Neuzugänge für PS Plus Extra und Premium freigeschaltet werden.

“Star Wars: Rebel Assault II: The Hidden Empire” kam 1995 zunächst für DOS auf den Markt, bevor ein Jahr später die PlayStation-Version folgte. Der Titel versteht sich als ein Rail-Shooter, in dem der Protagonist Rookie One meist ikonische Vehikel aus dem “Star Wars”-Universum steuert.

Es bleibt abzuwarten, welche zusätzlichen Spiele im April 2024 den Stufen Extra und Premium hinzugefügt werden. Fest steht hingegen, welche Games die Bibliotheken der beiden Stufen im April verlassen werden:

PS Plus Essential, Extra und Premium im April 2024

Die April-Neuzugänge für PS Plus Essential wurden am gestrigen Mittwoch enthüllt. Die nachfolgende Meldung nennt alle drei Spiele beim Namen:

Und auch die restlichen Termine lassen sich vorhersagen. So erfolgt die Freischaltung der Essential-Neuzugänge am kommenden Dienstag gegen 11 Uhr. Wir werden wie gewohnt berichten. Und auch die restlichen Termine sind quasi bekannt, da Sony an einem verlässlichen Muster festhält.

Die mutmaßlichen Termine für PS Plus Extra und Premium im April 2024:

Ankündigung:

Datum: Mittwoch, 10. April 2024

Uhrzeit: 17:30 Uhr

Freischaltung:

Datum: Dienstag, 16. April 2024

Uhrzeit: 10 bis 11 Uhr

Seit 2022 gibt es bei PlayStation Plus ein dreistufiges System, bestehend aus Essential, Extra und Premium. Jede Stufe bietet drei verschiedene Laufzeiten an, was zu einer Vielzahl von Preisen führt. Unsere Übersicht zu PS Plus führt euch durch die Features und Kosten.

