PS5 & PS4: Diese Spiele werden im PS-Store am häufigsten vorbestellt

In den kommenden Wochen und Monaten erscheinen zahlreiche neue Spiele für PS4 und PS5. Schon vor dem Launch haben Fans die Möglichkeit, das Objekt der Begierde vorzubestellen. Welche Games dabei besonders hoch im Kurs stehen, verraten die wöchentlichen Charts.

König Fußball dominiert, doch auch Traktoren und Züge sind gefragt

An der Spitze kommt es zu keinen Überraschungen. Den Spitzenplatz schnappte sich einmal mehr das Fußballspiel “EA Sports FC 25”. Die Ultimate Edition, die neben zusätzlichen Inhalten auch einen Frühzugang ermöglicht, führt die Liste an. Auch die Standard-Edition des Titels findet sich in den Top 10, allerdings weiter hinten auf Platz vier.

Der neuste Teil der erfolgreichen Shooter-Reihe „Call of Duty“ ist ebenfalls weit vorn vertreten. Die “Black Ops 5: Vault Edition” belegt Platz zwei, dicht gefolgt vom Cross-Gen-Bundle auf Platz drei. Einen Early Access gibt es in diesem Jahr nicht.

Ein weiteres Highlight der Charts ist das lang erwartete „Dragon Ball: Sparking! Zero“. Die Ultimate-Edition des Spiels sicherte sich Platz fünf, während die Standard- und Deluxe-Editionen ebenfalls in den Top 10 zu finden sind.

Neben den großen Franchises finden sich auch einige andere Titel in den Vorbesteller-Charts, die bei den Fans offenbar auf großes Interesse stoßen. So schaffte es der „Landwirtschafts-Simulator 25“ auf Platz acht, während Editionen von „Train Sim World 5“ und „Planet Coaster 2“ ebenfalls in den Top 10 vertreten sind.

Die Ultimate-Edition von „Assassin’s Creed Shadows“ belegt Platz zehn. Der Launch ist erst für November geplant, sodass Ubisoft noch einige Gelegenheiten hat, in den Charts nach vorn zu klettern – zumal “EA Sports FC 25” im September und “Call of Duty: Black Ops 6” aufgrund der Veröffentlichung im September bzw. Oktober aus den Vorbesteller-Charts fliegen.

Nachfolgend die ersten 24 Plätze der „meistverkauften Vorbestellungen“ im PlayStation-Store:

EA Sports FC 25 Ultimate Edition (109,99 €) Call of Duty: Black Ops 6 – Cross-Gen-Bundle (79,99 €) Call of Duty: Black Ops 6 – Vault Edition (109,99 €) EA Sports FC 25 (79,99 €) Dragon Ball: Sparking! Zero Ultimate Edition (119,99 €) Dragon Ball: Sparking! Zero (79,99 €) Train Sim World 5: Deluxe Edition (74,99 €) Landwirtschafts-Simulator 25 (59,99 €) Dragon Ball: Sparking! Zero Deluxe Edition (109,99 €) NHL 25 Deluxe Edition (109,99 €) Planet Coaster 2: Deluxe Edition (64,99 €) New World: Aeternum (59,99 €) Assassin’s Creed Shadows Ultimate Edition (129,99 €) Train Sim World 5: Special Edition (119,99 €) Silent Hill 2 Deluxe Edition (79,99 €) New World: Aeternum Deluxe Edition (79,99 €) Throne and Liberty: Frühzugangspaket – Ultimativ (99,99 €) Mortal Kombat 1: Khaos Reigns-Erweiterung (49,99 €) Dragon Age: The Veilguard – Deluxe Edition (99,99 €) Landwirtschafts-Simulator 25 – Year 1 Bundle (89,99 €) Assassin’s Creed Shadows (79,99 €) Silent Hill 2 (69,99 €) Train Sim World 5: Standard Edition (44,99 €) Throne and Liberty: Standard-Frühzugangspaket (39,99 €)

Die Vorbestellungen gelisteten Spiele beinhalten häufig exklusive Inhalte und einen Frühzugang, was sicherlich zu ihrer Popularität beiträgt. Die Download-Charts verraten jeden Monat, welche Spiele nach dem Launch erfolgreich sind.

