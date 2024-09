Agatha All Along: Magisches MCU-Abenteuer bringt WandaVision-Fanliebling zurück – Serienvorschau

Agatha All Along:

Passend zur langsam näherkommenden Halloween-Zeit startet bei Disney+ mit "Agatha All Along" ein magisches Abenteuer rund um Hexen und Zauberei. In unserer Serienvorschau verraten wir euch, ob sich ein genauerer Blick lohnt.

Seit einigen Jahren befinden wir uns mittendrin in der großen Multiverse-Saga des Marvel Cinematic Universe, die mit der Disney+-Serie „WandaVision“ losgetreten wurde. Darin haben wir erstmals Bekanntschaft mit der durchtriebenen Hexe Agatha Harkness gemacht, die nun ihre eigene Show beim Streaming-Service erhält! In der treffenderweise „Agatha All Along“ betitelten MCU-Serie dreht sich natürlich alles um die magische Seite des noch immer populären Franchise.

Wir durften uns vorab bereits die ersten vier der insgesamt neun Episoden im englischen Originalton ansehen. In unserer Serienvorschau verraten wir euch, wie uns das „WandaVision“-Spin-off gefällt und ob auch ihr einen Blick in Agathas neuestes Abenteuer werfen solltet.

Agatha muss ihrem Gefängnis entkommen

Zunächst beginnt „Agatha All Along“ allerdings nicht allzu magisch. Als „Agnes“ begleiten wir unsere Protagonistin nämlich anfangs als Detective des beschaulichen Ortes Westview. Sie muss einem Mordfall auf den Grund gehen, doch das ist natürlich nur der Anfang eines bedeutend größeren Unterfangens. Eine charismatische Frau tritt nämlich auf den Plan und überzeugt Agnes beziehungsweise Agatha davon, endlich aus ihrem Gefängnis auszubrechen.

Agatha muss zunächst ihrem von Wanda geschaffenem Gefängnis entkommen.

Wie der Quasi-Vorgänger spielt auch die neue MCU-Serie immer wieder mit verschiedenen Inszenierungsstilen und Genres, weshalb sich „WandaVision“-Fans schnell wieder heimisch fühlen dürften. Zeitlich spielt die neueste Auskopplung der Multiverse-Saga übrigens drei Jahre nach der Vorgängerserie und zwei Jahre nach den Ereignissen in „Doctor Strange in the Multiverse of Madness“. Die Scarlet Witch ist zwar Geschichte, doch ihr Zauber wirkte weiter.

Doch nicht nur das, denn obwohl Agatha Wandas Zauber endlich brechen konnte, hat sie noch ein anderes Problem: Sie kann ihre Kräfte nicht mehr benutzen! Ein Umstand, der zur absoluten Unzeit kommt, denn die sogenannten Salem’s Seven haben Agatha ins Visier genommen! Des Rätsels Lösung könnte der mystische Hexenweg sein. Eine Legende unter Hexen, die denjenigen, die das Ende des Weges erreichen, etwa gewaltige Macht verleihen könnte.

Die Geburt eines neuen Coven

Unsere „Agatha All Along“-Protagonistin erkennt nun zwar wieder einen Hoffnungsschimmer am Horizont, doch gleichzeitig steht sie nun vor einer anderen Hürde. Um den Hexenweg überhaupt erreichen zu können, braucht es mehr als nur eine Hexe. Agatha muss einen Coven zusammenführen, also einen Verbund aus mehreren Hexen. Im Rahmen eines Rituals müssen diese anschließend ihre Kräfte miteinander vereinen, um den Zugang zum Weg freizulegen.

Im Laufe der Serie versammelt Agatha einen neuen Coven um sich.

Hierfür versammelt Agatha verschiedene Hexen aus der Umgebung um sich, um mit ihrer Hilfe eine Art Pforte zum Hexenweg zu öffnen. Es ist eine schöne Möglichkeit, tiefer in die magische sowie übernatürliche Ecke des Marvel Cinematic Universe einzutauchen, die uns neue Facetten dieser Welt zeigt. Hinzukommen Einblicke in die Vergangenheit unserer Hauptfigur, die gelegentlich eingestreut werden und zumindest uns Lust auf mehr gemacht haben.

Darüber hinaus ist der Aufbau eines Covens natürlich auch eine wunderbare Gelegenheit, einige neue Charaktere einzuführen. Tatsächlich versammelt unsere „Agatha All Along“-Protagonistin einen ziemlich bunten Haufen um sich, von denen jede ihre ganz eigenen Absichten hat, dem Hexenweg folgen zu wollen. Eine sucht nach Antworten, eine andere möchte wieder von Bedeutung sein und Agatha strebt, wie bereits erwähnt, nach ihrer einstigen Macht.

Bleibt auf dem Weg

Der Zusammenhalt von Agathas neuem Coven soll in den ersten Episoden auch schnell auf die Probe gestellt werden, denn der Hexenweg konfrontiert sie mit verschiedenen Herausforderungen. Diese können sie nur überwinden, wenn sie zusammenarbeiten und den Kräften der jeweils anderen vertrauen. Da Teamwork allerdings nicht die ganz große Stärke der Hexen ist, insbesondere Agatha hält recht wenig davon, soll alles schwieriger werden als gedacht. Während einer Herausforderung wird die Gruppe beispielsweise vergiftet, was die junge Verbundenheit der Hexen auf eine starke Probe stellen soll.

Kathryn Hahn und Joe Locke haben eine großartige Chemie in „Agatha All Along“.

Die Dynamik zwischen den Hexen hat uns in der neuen MCU-Serie ziemlich gut gefallen. Die Motivationen der einzelnen Charaktere sind nachvollziehbar und, Marvel-typisch, nimmt sich die Show auch nicht immer allzu ernst. Auch wenn es einige recht düstere Momente gibt, werden diese nie zu erdrückend. Ebenfalls MCU-typisch haben für uns jedoch nicht alle Jokes gleich gut funktioniert. Einige fanden wir wirklich gelungen, andere indes eher etwas bemüht.

Angenehm leichtfüßig haben die Verantwortlichen hinter „Agatha All Along“ derweil verschiedene Anspielungen und Easter Eggs eingebaut, die langjährigen Fans der Comic-Vorlage sicherlich ein Lächeln entlocken kann. Die Namen bekannter Charaktere fallen ebenso wie die unterschiedlicher Gruppen oder Gegenstände. Besonders prominent werden die zuvor bereits erwähnten Salem’s Seven ins Spiel gebracht, die in den Comics übrigens Agathas Enkelkinder sind! Ob das letztendlich auch im MCU so sein wird, ist hingegen noch unklar. Marvel Studios lässt sich gerne vom Original inspirieren und verändert gewisse Details.

Kathryn Hahn in Bestform

Ebenfalls nichts zu beanstanden haben wir des Weiteren beim Cast der neuen Disney+-Serie. Insbesondere Hauptdarstellerin Kathryn Hahn liefert erneut eine energiereiche wie gleichermaßen beeindruckende Performance ab. Ihre Präsenz hat etwas Magisches an sich und sie hat uns mit ihrem Schauspiel als Agatha direkt wieder in ihren Bann gezogen. Ihre Leistung und ihre Spielfreude alleine lohnen schon einen Blick in die Marvel-Serie.

Hahn spielt ihre Co-Stars dabei regelmäßig geradezu an die Wand und reißt die Szenen spielend leicht an sich. Vom erweiterten Cast möchten wir Aubrey Plaza („Legion“) besonders hervorheben, die eine ungemein charismatische Darbietung zeigt. Leider haben wir von ihrem Charakter in den ersten vier Episoden von „Agatha All Along“ noch nicht allzu viel gesehen, doch ihre Szenen zählten für uns stets zu den Highlights der MCU-Show.

Last but not least sei Newcomer Joe Locke („Heartstopper“) erwähnt, der mit Teen die sicherlich geheimnisvollste Figur des magischen Abenteuers verkörpert. Geheimnisvoll deshalb, da der Charakter mit einem Zauber belegt ist, der ihn davon abhält, Details über seine Vergangenheit oder auch seinen Namen zu verraten. Ein Umstand, der das Interesse von Agatha weckt. Locke und Hahn haben eine wunderbare Chemie und funktionieren wirklich toll zusammen.

„Agatha All Along“ startet am 19. September 2024 exklusiv bei Disney+.

Einschätzung: gut Bereits in „WandaVision“ war Kathryn Hahns Agatha ein waschechter Scene Stealer und daran hat sich auch in der eigenen Show rund um die bezaubernde Hexe nichts geändert. Mit einer großen Spielfreude zieht Hahn die Blicke auf sich und es ist sofort ersichtlich, wie viel Spaß sie mit diesem abgedrehten MCU-Abenteuer hat. Es wirkt beinahe so, als würde sie das Publikum mit einem Zauber in ihren Bann ziehen. Doch auch abseits ihres Stars konnte uns die neue Marvel-Show überzeugen. Zu verdanken ist dies nicht nur einem generell gut aufgelegten Cast, sondern auch dem Mut, immer wieder zwischen verschiedenen Stilen und Genres zu wechseln. Das passt wunderbar zum magischen Setting der Serie und hält diese gleichzeitig frisch. Zudem bietet die Show in den ersten vier Folgen einen guten Mix aus Drama, Humor, Mystery sowie einer Prise Horror. Kurzum: „Agatha All Along“ verspricht eine gute MCU-Serie zu werden, die durchaus das Potential besitzt, aus dem Schatten von „WandaVision“ hervorzutreten. Solltet ihr aktuell auf der Suche nach einer Show pünktlich zu Halloween sein, macht ihr mit einem Ausflug in diese magische Ecke des Marvel Cinematic Universe sicherlich nichts falsch.

