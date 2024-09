Palworld: Reaktion auf Nintendos Klage – Pocketpair gibt sich kämpferisch

Heute erreichte uns die Meldung, dass Nintendo in der Tat rechtliche Schritte gegen "Palworld" in die Wege leitete. In einem offiziellen Statement äußerten sich nun auch die Entwickler von Pocketpair und verteidigten ihr Projekt.

Da die optische Gestaltung der Pals genannten Monster in „Palworld“ schnell an die Aufmachung diverser Pokémon erinnerte, gingen Experten schon vor Monaten davon aus, dass eine Klage seitens Nintendo lediglich eine Frage der Zeit sein dürfte.

Heute erreichte uns die Meldung, dass sich Nintendo und The Pokémon Company in der Tat dazu entschieden, mit rechtlichen Schritten gegen den millionenfach verkauften Indie-Titel vorzugehen. In der Klage verwiesen die beiden Unternehmen auf ihr geistiges Eigentum und warfen Pocketpair vor, mit „Palworld“ gegen mehrere bestehende Patente verstoßen zu haben.

Mittlerweile liegt auch eine Stellungnahme seitens Pocketpair vor. Wie das japanische Studio betont, untersucht es derzeit diverse rechtliche Möglichkeiten, um sich gegen die Klage von Nintendo und The Pokémon Company zur Wehr zu setzen.

Das Statement der Entwickler im Wortlaut

In der offiziellen Stellungnahme äußern sich die „Palworld“-Macher wie folgt: „Pocketpair ist ein kleines Indie-Spieleunternehmen mit Sitz in Tokio. Unser Ziel als Unternehmen war es schon immer, unterhaltsame Spiele zu entwickeln. Wir werden dieses Ziel weiterhin verfolgen, da wir wissen, dass unsere Spiele Millionen von Gamern weltweit Freude bereiten.“

Das Statement weiter: „Palworld war in diesem Jahr ein überraschender Erfolg. Sowohl für die Gamer als auch für uns. Wir waren überwältigt von der fantastischen Resonanz auf das Spiel und arbeiten hart daran, es für unsere Fans noch besser zu machen. Wir werden Palworld weiterhin verbessern und streben danach, ein Spiel zu schaffen, auf das unsere Fans stolz sein können.“

Da sich das Studio in einem laufenden Rechtsstreit befindet, kann Pocketpair zum aktuellen Zeitpunkt keine konkreten Angaben zu möglichen eigenen Schritten machen.

Pocketpair macht sich für kreative Indie-Studios stark

Abschließend merkte das Studio an, dass es ihm in den Rechtstreit mit Nintendo und The Pokémon Company nicht nur um „Palworld“ an sich geht. Gleichzeitig möchte sich Pocketpair für andere Indie-Entwickler und die Möglichkeit, kreative Visionen in die Tat umzusetzen, stark machen.

„Es ist wirklich bedauerlich, dass wir aufgrund dieser Klage gezwungen sein werden, erheblich Zeit für Angelegenheiten zu verwenden, die nichts mit der Spieleentwicklung zu tun haben“, so Pocketpair weiter.

„Dennoch werden wir unser Bestes für unsere Fans tun und sicherstellen, dass Indie-Spieleentwickler nicht daran gehindert oder entmutigt werden, ihre kreativen Ideen zu verfolgen.“

„Palworld“ ist für den PC, die Xbox One und die Xbox Series X/S erhältlich. Die offizielle Ankündigung der PS4- und PS5-Umsetzungen könnte auf der Tokyo Game Show 2024 in der nächsten Woche erfolgen.

Weitere Meldungen zu Palworld.

Diese News im PlayStation Forum diskutieren