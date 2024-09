Romancing SaGa 2 Revenge of the Seven: Demo zum Remake steht bereit – Trailer liefert Eindrücke

Romancing SaGa 2 Revenge of the Seven:

Wenige Wochen vor dem Release des Remakes bietet Square Enix interessierten Spielern die Möglichkeit, "Romancing SaGa 2: Revenge of the Seven" in Form einer kostenlosen Demo anzuspielen. Zur Einstimmung steht zudem ein frischer Trailer zur Ansicht bereit.

Mit „Romancing SaGa 2: Revenge of the Seven“ entsteht bei den Entwicklern von Xeen ein weiteres Reamke auf Basis eines bekannten Rollenspiel-Klassikers.

Offiziellen Angaben zufolge dürfen sich Fans des 1993 veröffentlichten Originals wie neue Spieler auf ein vollwertiges Remake freuen, das den Klassiker im 3D-Gewand zu neuem Leben erweckt. Um den Spielern schon vor dem Release Ende Oktober die Möglichkeit zu bieten, sich selbst ein Bild vom Remake zu machen, stellte Square Enix in dieser Woche eine kostenlose Demo zu „Romancing SaGa 2: Revenge of the Seven“ bereit.

Wer reinschauen möchte, kann die Gratis-Demo zur RPG-Neuauflage aus dem PlayStation Store herunterladen.

Ein Klassiker feiert sein Comeback

Die Geschichte von „Romancing SaGa 2: Revenge of the Seven“ spielt laut offiziellen Angaben zu einer Zeit, die als die „Ära der sieben Helden“ bekannt war. In diesem vergangenen Zeitalter nahmen die besagten Helden den Kampf gegen dunkle Mächte auf und kämpften für den Schutz der Menschheit.

„Lob wandelte sich langsam in Flüche, als die Angst vor ihrer Macht in den anderen Uralten wuchs und diese die Helden in eine andere Dimension verbannten. Ihre guten Taten lebten in Legenden weiter, die über die Jahrhunderte hinweg weitergegeben wurden und vorhersagten, dass die Helden zurückkehren würden, wenn die Welt sie am meisten brauchte“, heißt es zur Handlung weiter.

Wir übernehmen im Remake die Kontrolle über den Kaiser von Avalon und verteidigen unser Kaiserreich gegen die rachsüchtigen sieben Helden. Zu den Besonderheiten des Gameplay gehört die dynamische Erzählstruktur.

Mit euren Entscheidungen nehmt ihr Einfluss auf den weiteren Verlauf der Handlung und bekommt unter Umständen ganz besondere Ereignisse zu Gesicht.

Entwickler versprechen ein erweitertes Kampfsystem

Unter den spielerischen Neuerungen befindet sich das überarbeitete Kampfsystem, das im Vergleich mit dem Original von 1993 diverse neue Features bietet, die für noch strategischere Auseinandersetzungen sorgen sollen.

„Genieße klassische SaGa-Mechaniken wie Glimmer, durch die du mitten im Gefecht neue Fähigkeiten erlernen kannst, und Formationen, die deinem Gefolge einzigartige Vorteile bieten“, so Square Enix weiter.

Um sicherzustellen, dass sich „Romancing SaGa 2: Revenge of the Seven“ an eine breite Masse an Spielern richtet, versahen die Entwickler das Remake mit drei unterschiedlichen Schwierigkeitsgraden.

„Romancing SaGa 2: Revenge of the Seven“ erscheint am 24. Oktober 2024 unter anderem für die PS4. Dank der Abwärtskompatibilität kann das Rollenspiel natürlich auch auf der PS5 gespielt werden.

Ein frisch veröffentlichter Trailer liefert uns neue Eindrücke aus dem Rollenspiel-Remake.

