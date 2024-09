Predator Hunting Grounds: Current-Gen-Termine stehen fest – 3 Editionen verfügbar

Vor einem halben Jahr kündigte Illfonic die Current-Gen-Version von „Predator: Hunting Grounds“ an. Nun verkündete das Entwicklerstudio – das inzwischen auch das Publishing übernimmt – den genauen Erscheinungstermin.

Disk-Liebhaber müssen länger warten

Die digitale Version des asymmetrischen Multiplayer-Shooters kommt am 1. Oktober auf den Markt. Länger gedulden müssen sich Disk-Liebhaber, die erst am 12. November bedient werden. Wer die physische Edition vorbestellen möchte, bekommt dazu bereits am morgigen Dienstag die Gelegenheit.

Drei verschiedene Editionen von „Predator: Hunting Grounds“ werden zur Auswahl stehen:

Standard Edition – enthält das Basisspiel sowie den Federal Predator.

– enthält das Basisspiel sowie den Federal Predator. Jungle Edition – neben dem Standard-Inhalt sind die Predators City Hunter (’97), Samurai, Valkyrie, und Viking dabei. Jeder davon hat seine individuelle Ausrüstung.

– neben dem Standard-Inhalt sind die Predators City Hunter (’97), Samurai, Valkyrie, und Viking dabei. Jeder davon hat seine individuelle Ausrüstung. Yautja Edition – das ultimative Fanpaket. So gut wie alle DLC-Predators stecken hier drin.

Die Version für PS5 und Xbox Series X/S basiert auf der Unreal Engine 4.27. Zudem findet die Voice-Chat-Software Vivox und die Audio-Software Wwise Verwendung.

Diesen Winter und im Frühling 2025 sollen übrigens weitere Predators hinzukommen. Die Content-Unterstützung ist also noch nicht zu Ende.

„Predator: Hunting Grounds“ ist am 24. April 2021 für PS4 und PC erschienen. Entweder ihr spielt einen Elite-Soldaten, der als Teil eines Vierer-Teams gegen den Predator antritt, oder ihr werdet selbst zum tödlichen Alien. Die Menschen kämpfen mit modernen Schusswaffen, während der Predator auf Technologien wie den Plasma Caster oder den Combistick setzt.

