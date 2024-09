PS5 Pro/Slim 30th Anniversary: Erste Preise bekannt und Vorbestellungen in Kürze

Erste Preise für die PlayStation 30th Anniversary Collection wurden geleakt. Die limitierte Kollektion umfasst die PS5 Slim, PS5 Pro und weiteres Zubehör. Die Vorbestellungen starten bereits in dieser Woche.

Die PlayStation 30th Anniversary Collection steht in den Startlöchern. Anlässlich des 30-jährigen Jubiläums der Marke hat Sony eine limitierte Hardware-Kollektion im nostalgischen Design enthüllt. Fans dürfen sich auf besondere Versionen der PS5 Slim, PS5 Pro und Zubehör wie den DualSense-Controller und PlayStation Portal freuen.

Neben dem Design im Stil der ersten PlayStation-Konsole sorgten auch die Preise für reichlich Gespräche und Spekulationen. Denn Sony verzichtete zunächst auf die Nennung. Ein zuverlässiger Insider brachte mehr Licht ins Dunkel.

Preise zur limitierten PS5-Hardware

Die Preise der Hardware-Kollektion sind durch den bekannten Leaker billbil-kun ans Licht gekommen. Dieser verriet, dass die PS5 Slim Digital Edition im klassischen Look für 499,99 US-Dollar und somit 50 US-Dollar mehr als das Basis-Modell über den Ladentisch geht. Hierzulande wird ein Betrag von 519,99 Euro vermutet. Die Ankündigung des finalen Preises steht aber noch aus.

Der DualSense-Controller in der 30th Anniversary Edition soll 79,99 US-Dollar kosten. Für Europa klingt ein Betrag von 79,99 Euro, wie er vom Insider vermutet wird, nicht unwahrscheinlich.

Besonders spannend ist das erwartete PS5-Pro-Konsolenpaket, das ebenfalls Bestandteil der Kollektion ist. Der Betrag wurde von billbil-kun nicht genannt, doch er lässt sich grob ableiten. Das Set, das unter anderem eine PS5 Pro, einen DualSense-Edge-Controller sowie weiteres Zubehör umfasst, müsste rechnerisch und auf Basis der Standard-PS5-Pro im Classic-Look sowie des oben genannten Preisaufschlages mehr als 1.100 Euro kosten.

Da nur 12.300 Einheiten des PS5-Pro-Pakets produziert werden, womit das Modell zu einem begehrten Sammlerstück wird, scheinen 100 Euro mehr oder weniger am Ende keine signifikante Rolle zu spielen.

Schon kurz nach der Ankündigung bereiteten sich die ersten Scalper vor:

Vorbestellungen starten in dieser Woche

Die PlayStation 30th Anniversary Collection besticht nicht nur durch ihr Design, sondern auch durch die Vielfalt an Hardware. Sie setzt sich aus folgenden Produkten zusammen:

PS5 Pro 30th Anniversary Edition

PS5 Digital Edition 30th Anniversary Edition

PlayStation Portal 30th Anniversary Edition

DualSense 30th Anniversary Edition

DualSense Edge 30th Anniversary Edition

Bilder zu den einzelnen Bestandteilen der Collection hält der folgende Artikel bereit:

Die gesamte 30th Anniversary Collection geht am 26. September 2024 in den Vorverkauf. Während die PS5 Digital Edition sowie der DualSense-Controller auch bei autorisierten Händlern in das Sortiment wandern, werden andere Artikel, darunter das PS5-Pro-Paket, exklusiv über den PlayStation-Direct-Store zu erwerben sind.

Folgende Händler solltet ihr im Auge behalten*:

Ab 26. September über PlayStation Direct vorbestellbar:

PS5 Pro (als Paket mit Zubehör)

PS5 Digital Edition

PlayStation Portal

DualSense Edge

DualSense

Bei Händlern vorbestellbar:

PS5 Digital Edition (ab 10. Oktober)

DualSense (ab 26. September)

Die Auslieferung der Artikel ist für den 21. November 2024 geplant. Käufer sollten schnell handeln, um sich eines der begehrten Sammlerstücke zu sichern.

Zusammen mit der Collection starten auch die Vorbestellungen für die “normale” PS5 Pro, die mit 799,99 Euro zu Buche schlägt. Wie Sony bekannt gab, sind Interessenten ab dem 26. September 2024 in der Lage, ihr Exemplar in den persönlichen Warenkorb zu packen und den Kauf abzuschließen. Weitere Details zum Vorverkauf sind in unserem Artikel zu den PS5-Pro-Vorbestellungen zusammengefasst.

