God of War Ragnarök: PC-Mod entfernt PSN-Pflicht

Nach dem Start von „God of War Ragnarök“ auf dem PC waren viele Spieler verärgert über die Pflicht, den Titel mit einem PSN-Konto zu verknüpfen, um das Kratos-Abenteuer spielen zu können. Quittiert wurde diese Entscheidung mit einem mäßigen Review-Bombing.

Trotz großer Erwartungen und positiver Kritiken zur Konsolenversion zeigten sich PC-Spieler letztlich nicht begeistert von der PSN-Pflicht und sorgten zwischenzeitlich sogar für eine inoffizielle Aufhebung.

Mod entfernt PSN-Zwang von God of War Ragnarök

Eine PC-Modifikation, mit der Spieler von “God of War Ragnarök” die PSN-Pflicht umgehen können, landete mittlerweile im Internet. Sie entfernt das PSN-Overlay und gibt der PC-Fraktion die Möglichkeit, das Spiel zu genießen, ohne ihr Steam-Konto mit dem Sony-Dienst zu verbinden.

Allerdings warnt der Anbieter, dass die Modifikation mit Vorsicht verwendet werden sollte, da einige Nutzer von Problemen berichten. Mehr als 1.000 Downloads wurden bereits erreicht.

Bisher handelt es sich um die erste bekannte Mod, mit der die PSN-Verknüpfung ausgehebelt wird. Es kann jedoch vermutet werden, dass ähnliche Mods für kommende PlayStation-Titel – insbesondere Einzelspieler-Games – folgen werden.

Überschaubare Spielerzahlen auf Steam

Nach dem Release von „God of War Ragnarök“ am 19. September 2024 blieben die Spielerzahlen auf Steam eher durchwachsen. Während der Höchstwert an gleichzeitigen Spielern bei 35.615 liegt, zeigt die PC-Version von „God of War“, dass durchaus mehr geht. Der Spitzenwert liegt bei 73.529 Spielern.

Doch auch wenn die Zahlen von „God of War Ragnarök“ auf dem PC alles andere als eine Katastrophe sind, spiegeln die gemischten Bewertungen auf Steam die Unzufriedenheit der PC-Community wider. Als Gründe für die Abwertung werden neben der verpflichtenden PSN-Anmeldung auch Performance-Probleme genannt. Einige Spieler berichteten von instabilen Bildraten und Abstürzen, insbesondere in späteren Spielabschnitten.

Besonders stößt aber der zuerst genannte Punkt auf erhitzte Gemüter: „God of War Ragnarök“-Spieler auf dem PC kritisieren den umständlichen Anmeldeprozess und äußern Bedenken hinsichtlich der Datensicherheit. Einer der Kritiker stellte fest: „Es gibt KEINEN Grund, warum ein Offline-Erlebnis für Einzelspieler eine Anmeldung über Drittanbieter erfordern sollte – insbesondere kein PSN-Konto auf einer PC-Plattform. Dies bringt dem Kunden keinen Vorteil und verschlechtert nur das Gesamterlebnis.“

Vorteile, wenn auch in einem anderen Bereich, haben PC-Spieler aber durchaus. Denn sie starten mit zwei neuen Features, die Konsolenspieler erst später erhalten:

Der Port von „God of War Ragnarök“ wurde von Jetpack Interactive entwickelt. Das Studio brachte bereits den vorherigen Teil auf den PC. Zwar arbeiten die Entwickler an Patches, um bestimmte Probleme zu beheben, doch die PSN-Anmeldung bleibt in den Händen von Sony. Eine Rücknahme der PSN-Pflicht wie im Fall von “Helldivers 2″ sollten Spieler nicht erwarten.

