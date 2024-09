Alan Wake 2: The Lake House – DLC-Trailer und Release-Zeitraum bestätigt

Der zweite DLC für “Alan Wake 2" trägt den Titel "The Lake House" und setzt das Mysterium fort. Auch “Control” rückt diesmal mehr in den Fokus. Ein Trailer verspricht eine düstere und gleichermaßen gruselige Atmosphäre.

Nach der Veröffentlichung von “Alan Wake 2” und der späteren Freischaltung der ersten Erweiterung gewährt der Entwickler Remedy Entertainment einen Blick auf den nächsten DLC. Während der jüngsten „State of Play“ präsentierte das Studio den Trailer zu „The Lake House“.

Die neue Handlung, die parallel zum Hauptspiel stattfindet, entführt erneut in die mysteriöse Welt um den Cauldron Lake. Spieler übernehmen diesmal die Rolle von Kiran Estevez, einer Agentin des Federal Bureau of Control (FBC), die inmitten einer katastrophalen Kollision zwischen Realität und dem „Dunklen Ort“ nach Antworten sucht.

The Lake House führt Alan Wake 2 und Control enger zusammen

Im Fokus der Erweiterung steht die Forschungsstation des FBC, die als „Lake House“ bezeichnet wird. Diese mysteriöse Einrichtung, direkt am Ufer des Cauldron Lake gelegen, wird Schauplatz einer übernatürlichen Katastrophe.

In der offiziellen Beschreibung von Remedy heißt es: „In der Forschungsstation des Federal Bureau of Control, dem Lake House, hat sich ein katastrophales Ereignis ereignet, bei dem durch rücksichtslose Experimente die Realität mit dem Dunklen Ort kollidiert ist.“

Die Verbindung zwischen „Alan Wake 2“ und „Control“ wird in diesem DLC stärker betont, da die Elemente beider Welten miteinander verschmelzen. Spieler, die mit den Erzählsträngen von „Control“ vertraut sind, stolpern in der Erweiterung dementsprechend auf Verknüpfungen und Referenzen.

Kiran Estevez, gespielt von Janina Gavankar, wird als Protagonistin in „The Lake House“ eingeführt. Ihr Auftrag führt sie tief in die Forschungsstation. Remedy verspricht letztlich, die gruselige Atmosphäre und den Horror-Nervenkitzel von „Alan Wake 2“ weiter zu verstärken, was mit dem Trailer zur State of Play noch einmal betont wird:

Ein konkretes Veröffentlichungsdatum hat Remedy bisher nicht genannt. Allerdings wurde noch einmal bestätigt, dass der zweite „Alan Wake 2“-DLC für Oktober 2024 geplant ist.

Das könnte euch ebenfalls interessieren:

Ebenso gibt es für viele Spieler bald einen Kaufanreiz für das Hauptspiel: Die physische Ausgabe von „Alan Wake 2“ ist ab dem 22. Oktober 2024 erhältlich. Die Deluxe-Edition verweilt bei Amazon weiterhin im Vorverkauf.

Weitere Meldungen zu Alan Wake 2.

Diese News im PlayStation Forum diskutieren