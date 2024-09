Empire of the Ants: Ameisenspiel mit PS5-Pro-Unterstützung zeigt 8 Minuten Gameplay

Empire of the Ants:

In einem neuen Video werden acht Minuten Gameplay aus „Empire of the Ants" gezeigt. Zudem ist bekannt, dass der Ausflug in die Ameisenwelt die PS5 Pro unterstützen wird.

Das kommende Strategiespiel „Empire of the Ants“ wird von Tower Five entwickelt und basiert auf dem Bestseller „Die Ameisen“ von Bernard Werber. Im neuesten Video erhalten Spieler einen ersten umfassenden Einblick in die Spielmechaniken und die visuelle Darstellung, die auf der Unreal Engine 5 basiert.

Dabei rückt die Handlung einer Ameisenkolonie in den Fokus, die ihre Heimat in einem fotorealistisch anmutenden Wald verteidigen muss.

8 Minuten in die Ameisenwelt eintauchen

Im veröffentlichten Video sind verschiedene Gameplay-Sequenzen zu sehen, die das strategische Potenzial des Spiels aufzeigen sollen. Spieler schlüpfen in die Rolle einer Ameise, die Erkundungen durchführt, taktische Kämpfe bestreitet und Allianzen mit der lokalen Fauna eingeht.

Dabei soll „Empire of the Ants“ besonders durch die dynamische Anpassung an die Jahreszeiten und Tageszeiten punkten.

Das Video zeigt Gameplay-Sequenzen aus verschiedenen Missionen, darunter Erkundung, Taktik und Strategie.

„Empire of the Ants“ gehört zu den Spielen, die von der zusätzlichen Leistung der PS5 Pro profitieren werden. Besitzer der Konsole genießen eine Bildrate von 60 FPS. Und auch in anderen Bereichen dürfte die Hardware die Muskeln spielen lassen.

Der Titel ist in der Liste der bekannten Enhanced-Spiele enthalten:

Der Entwickler Tower Five betonte schon im Rahmen der Ankündigung recht allgemein und nicht explizit auf die PS5 Pro bezogen, dass die Unreal Engine 5 mit Funktionen wie Nanite und Lumen entscheidend für die Realisierung der Detailtreue des Spiels war.

Immersive Strategie-Erfahrung versprochen

„Empire of the Ants“ versetzt Spieler in eine mikroskopische Welt, in der sie eine Ameisenkolonie anführen müssen. Als Ameise Nr. 103.683 gilt es, das eigene Territorium zu verteidigen, strategische Allianzen einzugehen und neue Gebiete zu erobern.

Die Geschichte folgt dabei eng den Ereignissen aus Werbers Buchvorlage und bietet eine Kampagne mit progressivem Schwierigkeitsgrad, die sowohl im Einzelspieler- als auch im Mehrspielermodus gespielt werden kann.

Diese Meldung auf PLAY3.DE könnte euch ebenfalls interessieren:

„Empire of the Ants“ erscheint am 7. November 2024 und wird auf den Plattformen PS5 (Pro), Xbox Series X/S sowie PC verfügbar sein. Vorbestellungen sind im PlayStation-Store für 39,99 Euro möglich. Bei Amazon wartet eine Limited-Edition auf Ameisenfreunde.

Weitere Meldungen zu Empire of the Ants.

Diese News im PlayStation Forum diskutieren