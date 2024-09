PlayStation Store: PS5-Demo von kommendem Schlümpfe-Spiel verfügbar

Am 24. Oktober kommt „Die Schlümpfe: Abenteuer im Traumland“ für PS5, Xbox Series X/S, PS4, Xbox One, Nintendo Switch und PC in den Handel. Wie sich der 3D-Platformer mit den blauen Figuren spielt, dürft ihr heute selbst herausfinden. Publisher Microids und Entwicklerstudio Ocellus Services haben nämlich eine Demo veröffentlicht.

Unter anderem im PlayStation Store steht die Demoversion zum Download bereit – allerdings nur für PS5. Somit kriegen die Old-Gen-Spieler keine Gelegenheit, das Schlumpf-Game auszuprobieren.

Zwei Level sind enthalten

Die Dateigröße der Demo beträgt 1,8 Gigabyte. Es sind zwei Level enthalten, die euch einen Vorgeschmack liefern. Gefällt euch das Abenteuer, könnt ihr die Vollversion anschließend für 39,99 Euro vorbestellen. Als kleinen Bonus gibt es ein kosmisches Kostüm dazu.

Darum geht es im Spiel: Der böse Gargamel hat sich einen neuen Plan ausgedacht, um die Schlümpfe zu fangen. Diesmal hat er die Sarsaparille mit einem Fluch belegt, der die blauen Widersacher in einen tiefen Schlaf versetzt, nachdem sie davon gekostet haben.

Daher werdet ihr in die Träume der Schlümpfe eintauchen. Jeder davon ist ein einzigartiges Abenteuer mit spannenden Herausforderungen und Rätseln. Dank lokalem Koop-Modus könnt ihr nicht nur alleine, sondern auch gemeinsam mit einem Freund oder Familienmitglied zocken.

Zudem lässt sich euer Schlumpf individualisieren. Dafür müsst ihr in den verschiedenen Levels magische Kugeln und Muster sammeln.

Der Demo-Trailer zeigt, worauf ihr euch einstellen könnt:

