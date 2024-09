Tony Hawk’s Pro Skater: Die Reihe hat eine Zukunft!

Am gestrigen Sonntag feierte die „Tony Hawk’s Pro Skater“-Reihe ihr 25-jähriges Comeback! Zu diesem Anlass veröffentlichte der titelgebende Skateboarder hinter dem beliebten Videospiel-Franchise via Instagram ein Statement.

Reihe war ein unerwarteter Riesenerfolg

„Meine Absichten und Erwartungen an das Spiel waren hauptsächlich auf das Vergnügen der Skateboarder ausgerichtet. Ich hatte keine Ahnung, dass es über einen Nischenmarkt hinausgehen und ein Riesenerfolg werden würde und – wie einige behauptet haben – die Popularität des Skateboardens (und möglicherweise sogar die Entwicklung der Skatetricks) verändern würde. Es hat auf jeden Fall mein Leben verändert und ist ein wichtiger Grund dafür, dass ich bis heute beruflich mit dem Skateboard fahren kann“, teilt Tony Hawk unter anderem mit.

Die Skateboard-Legende führt kurz darauf fort: „Ich habe mich in jeden Aspekt dieses Projekts hineingesteigert, weil ich glaubte, dass wir etwas Außergewöhnliches schaffen würden, und ich bin unheimlich stolz auf die Serie … und ihre Soundtracks.“

Zum Abschluss des Beitrags äußerte sich der Birdman zur Zukunft der Reihe – und hat damit eine gute Nachricht für die Fans!

Ich soll nichts weiter über die Zukunft der Serie verraten, aber es wird eine Zukunft geben. Der weltbekannte Skateboarder über seine „Tony Hawk’s Pro Skater“-Reihe

Bereits früher in diesem Monat erzählte Hawk von einem aufregenden Gespräch mit Activision. Gemeinsam mit dem Publisher arbeite er an etwas, das die Fans „wirklich schätzen“ werden. Ihr dürft also gespannt sein und spekulieren, was nach der gelungenen Neuauflage von Teil 1+2 auf euch zukommt.

Ursprünglich war geplant, nach den ersten beiden Ablegern auch Teil drei und vier neu aufzulegen. Doch wegen „Call of Duty“ entschied sich Activision dazu, das Angebot abzulehnen.

Was wünscht ihr euch für die Zukunft der Skateboard-Reihe? Wollt ihr einen neuen Ableger sehen oder ein weiteres Remake altbekannter Teile?

