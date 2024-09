Tony Hawk’s Pro Skater: „Wahnsinnig aufregend“ – Hawk hat mit Activision geredet

Tony Hawk hat interessante Neuigkeiten: Er führte ein Gespräch mit Activision und teilte mit, dass sich ein Projekt in Arbeit befindet.

In diesem Jahr feierte die „Tony Hawk’s Pro Skater“-Reihe ihr 25. Jubiläum. Ob das zuständige Unternehmen Activision dies entsprechend feiert, war bisher ungewiss.

Jetzt meldete sich jetzt der titelgebende Tony Hawk zu Wort. Er teilte mit, dass für das Jubiläum definitiv „etwas“ geplant sei.

Die Fans werden es „wirklich schätzen“

„Ich wünschte, ich könnte euch mehr sagen, aber ich kann sagen, dass ich wieder mit Activision gesprochen habe, was wahnsinnig aufregend ist. Wir arbeiten an etwas. Es wird etwas sein, das die Fans wirklich schätzen werden“, so die Skateboard-Legende.

Erst kürzlich haben die Verantwortlichen der Reihe die Social-Media-Konten von „Tony Hawk’s Pro Skater“ aktualisiert. Dort sind neue Bilder zu sehen, die über ein Wasserzeichen mit aktuellem Urheberrecht verfügen. Die Fans spekulierten unmittelbar, was es hiermit auf sich haben könnte.

Viele Fans würden es sicherlich begrüßen, wenn nach den ersten beiden Ablegern auch Teil drei und vier eine aufwendige Neuauflage erhalten. Ursprünglich war genau das der Plan, doch wie Hawk vor längerer Zeit verriet, wurde dieser auf Eis gelegt.

Später erklärte der Videospielhistoriker Liam Robertson: Activision lehnte das Angebot für „Tony Hawk’s Pro Skater 3+4“ ab. Stattdessen setzte der Publisher das verantwortliche Vicarious Visions (heißt inzwischen Blizzard Albany) lieber als Support-Studio für „Call of Duty“ ein.

Abgesehen davon würden die Spieler auch ein Remake von „Tony Hawk’s Underground 1+2“ mit Kusshand nehmen. Doch im Moment solltet ihr eure Erwartungen nicht allzu hoch stecken. Hoffentlich erfahren wir schon bald mehr.

Das Video, in dem der „Birdman“ unter anderem über das 25. Jubiläum von „Tony Hawk’s Pro Skater“ spricht. Bei Minute 22:42 redet er über die populäre Videospielreihe.

