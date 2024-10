Like a Dragon Yakuza: Amazon Prime stimmt auf TV-Premiere ein und zeigt Szenen aus der Serie

Basierend auf der namensgebenden Spielereihe veröffentlicht Amazon Prime die TV-Serie „Like a Dragon: Yakuza". Ein Trailer zeigt, was Fans in Kürze erleben können.

Auf Amazon Prime startet im Oktober die TV-Serie „Like a Dragon: Yakuza“. Im Mittelpunkt stehen neue Handlungsstränge und Charakterentwicklungen, die in den Spielen nicht behandelt wurden.

Ein neuer Trailer gewährt weitere Einblicke in die Produktion, stellt verschiedene Charaktere vor und zeigt ebenfalls ein Fahrzeug, das wie Regen vom Himmel fällt.

Die Welt der Yakuza in zwei Zeitlinien

Laut Amazon wird „Like a Dragon: Yakuza“ nicht nur das Leben von Kiryu Kazuma beleuchten, sondern auch universelle Themen wie Familie, Freundschaft und Loyalität behandeln. Diese werden in der Serie durch verschiedene Beziehungen, wie die zwischen Yakuza-Bossen und ihren Untergebenen, dargestellt. Gleiches gilt für “Waisen und ihre Betreuer sowie Mentoren und Schüler”.

„Diese Beziehungen sind manchmal von tiefer Zuneigung, manchmal von heftigen Konflikten geprägt und alle eng miteinander verflochten“, heißt es in der offiziellen Beschreibung.

Die Serie spielt in der fiktiven Stadt Kamurocho und verbindet zwei Zeitlinien:

1995 plant Kiryu mit seinen Freunden Nishiki, Yumi und Miho einen riskanten Raubüberfall auf eine Spielhalle, der die Gruppe in die Yakuza-Machenschaften der Dojima-Familie verwickelt.

2005 wird Kiryu aus dem Gefängnis entlassen und erfährt, dass seine alten Freunde in Gefahr sind. Dies führt ihn zurück nach Kamurocho, wo alte Freundschaften und Yakuza-Allianzen auf die Probe gestellt werden.

Mehr zur Serie auf PLAY3.DE:

Trailer macht den Serienstart im Oktober schmackhaft

Der Trailer zu „Like a Dragon: Yakuza“ gibt Fans einen tieferen Einblick in die Atmosphäre und die Handlung der Serie. Kämpfe werden ebenso gezeigt wie verbale Auseinandersetzungen zwischen den Figuren.

Der Trailer zu „Like a Dragon: Yakuza“ entführt Fans in die japanische Unterwelt.

„Like a Dragon: Yakuza“ startet am 24. Oktober 2024 auf Amazon Prime Video. Die ersten drei Episoden erscheinen gleichzeitig, bevor die restlichen Teile wöchentlich folgen. Die Serie wird in der japanischen Originalsprache mit Untertiteln sowie als synchronisierte Version verfügbar sein.

Weiteres Spin-off angekündigt

Auch ein neues Spiel steht in den Startlöchern: Es trägt den Namen “Like A Dragon: Pirate Yakuza in Hawaii” und rückt Goro Majima in den Mittelpunkt. Die Handlung scheint direkt an „Like A Dragon: Infinite Wealth“ anzuknüpfen.

Mehr Informationen entnehmt ihr der Ankündigung des Spin-offs:

Die Veröffentlichung von “Like A Dragon: Pirate Yakuza in Hawaii” ist für den 28. Februar 2025 auf PS5, PS4, Xbox Series X/S, Xbox One und PC über Steam geplant.

