Lords of the Fallen 2: CI Games nennt geplante Verbesserungen

Lords of the Fallen 2:

CI Games hat im neuesten Investorenbericht ein paar Details zum geplanten "Lords of the Fallen"-Nachfolger mitgeteilt.

Schon im vergangenen Juni kündigte CI Games einen Nachfolger zu „Lords of the Fallen“ an. Dabei wird es sich auf dem PC um eine exklusive Veröffentlichung für den Epic Games Store handeln. Bei der Entwicklung kommt die Unreal Engine 5 zum Einsatz, womit das Studio also ebenfalls mit Epic Games zusammenarbeitet.

Bis zur Veröffentlichung vergeht noch eine Menge Zeit. Irgendwann 2026 soll das Soulslike-Rollenspiel auf den Markt kommen.

Ein paar weitere Details verriet CI Games jetzt im neuesten Investorenbericht. Mehrere Gameplay-Verbesserungen sind geplant, wozu mehr Optionen bei den Spielmodi, ein kommerziellerer Kunststil sowie eine massentauglichere Erzählung sowie höhere Produktionswerte gehören. Außerdem soll es neben der zentralen Einzelspieler-Kampagne vollständige gemeinsame Fortschritte im Koop-Modus geben.

Die Ankündigung findet kommendes Jahr statt. Dafür ist eine große Marketingkampagne geplant, mit der die Verantwortlichen die Markenbekanntheit und die wachsende Kundenbasis nutzen.

Zwei weitere Projekte sind in Planung

Abgesehen von „Lords of the Fallen 2“, das wohl „Death of the Fallen“ heißen wird, entwickelt CI Games zwei weitere Spiele. Eines davon ist ein neuer „Sniper Ghost Warrior“-Ableger, das Andere ein Action-RPG basierend auf einer neuen Marke. Beide befinden sich in der Vorproduktion.

Speziell die neue IP soll im „hochkommerziellen“ Fantasy-Genre angesiedelt sein. Auch hier nutzt das Entwicklerteam die Unreal Engine 5. Zudem finden die Architektur und Systeme aus „Lords of the Fallen“ und dessen Nachfolger Verwendung.

„Lords of the Fallen“ erschien am 13. Oktober 2023 für PlayStation 5, Xbox Series X/S und PC. Auf Metacritic erreichte der Titel einen Wert von 75 Punkten. Etwas schlechter fiel der User-Score aus, der 6,7 Punkte beträgt.

