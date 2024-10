Chernobylite 2: Gameplay-Trailer zeigt die neue Sperrzone

Im nächsten Jahr erscheint „Chernobylite 2: Exclusion Zone“ von den Entwicklern The Farm 51. Ein neuer Trailer zeigt, dass es in dem Action-RPG fantastischer zugeht, als in dem Vorgänger aus 2021.

Erst im August kündigten die polnischen Entwickler von The Farm 51 einen Nachfolger des 2021 erschienenen „Chernobylite“ an. „Chernobylite 2: Exclusion Zone“ soll 2025 für PlayStation 5, PlayStation 4, Xbox Series X|S, Xbox One, PC und Nintendo Switch erscheinen.

Ein neuer Gameplay-Trailer zeigt nun, auf was sich die Fans bei dem kommenden Action-RPG einstellen können. Wie die Entwickler selbst angeben, werden bei dem zweiten Teil der Reihe mehr Fantasy- und SciFi-Elemente eine Rolle spielen.

Nachfolger zeigt eine veränderte Sperrzone

„Chernobylite 2: Exclusion Zone“ rühmt sich – wie sein Vorgänger – mit einer hochrealistischen offenen Spielwelt. Wie in dem neuen Trailer allerdings auffällt, geht es in dem zweiten Teil nicht ganz so realistisch zu, wie es die Spieler gewohnt sind.

Denn die Story soll auf den Geschehnissen des ersten Teils aufbauen. Laut den Entwicklern gibt es in „Chernobylite 2: Exclusion Zone“ definitiv mehr SciFi-Elemente, was jedoch Sinn machen soll, wenn man die Geschichte des ersten Spiels verfolgt hat.

In dem Clip werden etwa riesige Maschinenmonster gezeigt, mit denen es die Spieler solo oder im Team aufnehmen müssen. Dazu spielt erneut die Erkundung der Sperrzone eine große Rolle, besonders bei Tageslicht. Wenn jedoch die Nacht hereinbricht, verwandelt sich die Zone in einen wahren Alptraum.

Spieler sind über das Gezeigte gespalten

„Chernobylite 2: Exclusion Zone“ will seinen Spielern verschiedene Fraktionen, Basenbau sowie eine Entwicklung für ihren Charakter bieten. Dazu kommt ein optionaler Online-Koop-Modus, der in die Kampagne integriert wurde.

Auf YouTube sind nicht alle Zuschauer glücklich über die neuen Szenen. Besonders die Abkehr vom Realismus lässt einige Spieler zweifeln. Ein weiterer Kritikpunkt ist der Kampf in der Third-Person-Perspektive, während die Erkundung sowie andere Features des Spiels in First-Person ablaufen.

