Chernobylite 2: Auch für PS5? Mit Trailer für Konsolen und PC angekündigt

Mit "Chernobylite 2: Exclusion Zone" kündigten die Entwickler von The Farm 51 den offiziellen Nachfolger zum postapokalyptischen Action-Rollenspiel an. Wir haben die wichtigsten Informationen zur Neuankündigung für euch zusammengefasst.

Mit „Chernobylite“ veröffentlichte The Farm 51 im Jahr 2021 eine Survival-Erfahrung, die vor allem mit ihrer bedrückenden Atmosphäre und ihren interessanten Mechaniken punktete.

Sowohl bei den Kritikern als auch der Community kam der Titel seinerzeit gut an. Wie The Farm 51 bekannt gab, arbeitet das Studio aktuell an einem Nachfolger, der unter dem Namen „Chernobylite 2: Exclusion Zone“ entsteht. Zu den versorgten Plattformen führen die Entwickler aus, dass „Chernobylite 2“ für den PC und nicht näher genannte Konsolen erscheint.

Da der Vorgänger sowohl für die PlayStation- als auch die Xbox-Systeme veröffentlicht wurde, können wir wohl fest von einem Release für die PS5 und die Xbox Series X/S ausgehen.

Eine offene Welt und eine komplexe Charakter-Entwicklung

Laut der offiziellen Ankündigung erkunden wir in „Chernobylite 2: Exclusion Zone“ eine offene Welt. In dieser versuchen wir, unser Überleben zu sichern und uns in der sogenannten Zone gegen allerlei Gefahren zu behaupten. Großen Wert legt der Nachfolger auf die Entwicklung des eigenen Charakters.

Diesbezüglich führen die Macher von The Farm 51 aus: „Attribute und Fähigkeiten beeinflussen die Effektivität des Kampfes sowie den Gesprächsstil. Ein arroganter Muskelprotz mit einem großen Schwert, der versucht, alle einzuschüchtern? Oder ein schlauer Scharfschütze, der immer die richtigen Argumente findet? Die Wahl liegt bei Ihnen.“

Um in der Zone zu überleben, errichtet ihr eine Basis. Die Basis fungiert anschließend als Dreh- und Angelpunkt eurer Missionen und kann mit zunehmender Spieldauer kontinuierlich ausgebaut werden. Beispielsweise könnt ihr stärkere Waffen herstellen oder Nahrungsmittel für eure Begleiter produzieren.

„Jeder Ihrer Kollegen ist ein potenzieller Lehrer, der bereit ist, sein Wissen und seine Fähigkeiten weiterzugeben. Stellen Sie Ihr Team zusammen und entdecken Sie die einzigartigen Stärken und Fähigkeiten, die sie mitbringen. Die Frage ist: Werden Sie ihr Vertrauen gewinnen und ihr volles Potenzial freisetzen?“, heißt es zu den Begleitern.

Fraktionen und ein Coop-Modus

Die Spielwelt von „Chernobylite 2: Exclusion Zone“ wird laut Entwicklerangaben von unterschiedlichen Fraktionen bevölkert. Je nachdem, wie ihr euch verhaltet, stehen euch die Gruppierungen freundlich oder feindlich gesinnt gegenüber.

Somit liegt es an euch, mit welchen Fraktionen ihr euch anfreundet beziehungsweise welche Gruppen ihr unterstützt.

Abschließend bestätigte The Farm 51 einen onlinefähigen Coop-Modus. So warten in der Welt von „Chernobylite 2: Exclusion Zone“ in die Kampagne eingebettete Missionen, die ihr zusammen mit einem Freund oder einer Freundin in Angriff nehmen könnt.

Laut den Entwicklern warten hier unterschiedliche Möglichkeiten, die Missionen erfolgreich abzuschließen.

„Chernobylite 2: Exclusion Zone“ erscheint 2025.

