Starfield: Das beste Spiel in Bethesdas Geschichte? Design Director sorgt für Diskussionen

Mit „Shattered Space“ erschien vor wenigen Tagen der erste große Story-DLC zu „Starfield“. Passend dazu blickte Design Director Emil Pagliarulo im Interview mit GamesRadar auf die Entwicklung von Bethesdas Science-Fiction-Rollenspiel zurück.

Mit seinen Aussagen, die Pagliarulo im Gespräch mit GamesRadar tätigte, sorgte er auch prompt für Diskussionen in der Gaming-Community. Laut Pagliarulo entwickelte sich „Starfield“ nämlich nicht nur zum bislang herausforderndsten Projekt von Bethesda. Gleichzeitig sieht der Design Director in „Starfield“ in vielerlei Hinsicht den besten Titel in der Geschichte des Publishers.

Angesichts von RPG-Klassikern wie „The Elder Scrolls 5: Skyrim“ sicherlich eine gewagte Aussage, die unter den Spielern nicht nur auf Gegenliebe stößt. Ganz im Gegenteil: Die diversen Bugs, der mit zahlreichen kleinen Ladezeiten versehene Aufbau der Spielwelt und die nicht immer überzeugende Technik zum Launch sprechen laut der Community gegen Pagliarulos Aussage.

Bethesda stellte sich einer neuen Herausforderung

„Ich denke, Starfield ist in vielerlei Hinsicht das Schwierigste, was Bethesda je gemacht hat“, meint Pagliarulo. „Wir haben uns selbst dazu gebracht, etwas völlig Neues zu schaffen. Wir wollten das größte und reichhaltigste Weltraum-Simulations-Rollenspiel, das man sich vorstellen kann, in eine Xbox packen.“

„Dass uns das gelungen ist, macht Starfield zu einem technischen Wunderwerk. Es ist in vielerlei Hinsicht auch das beste Spiel, das wir je gemacht haben. Aber am wichtigsten für uns ist, dass Starfield seine ganz eigene Persönlichkeit hat und nun direkt neben Fallout und Elder Scrolls steht.“

Insbesondere Pagliarulo Aussagen zur Technik von „Starfield“ sorgten bei den Spielern für Kritik. Denn auch wenn Bethesda in den letzten Monaten kontinuierlich nachbesserte und dem Sci-Fi-RPG unter anderem einen 60FPS-Modus auf der Xbox Series X spendierte, biete die technische Umsetzung von „Starfield“ weiterhin genug Raum für Kritik.

Hier beziehen sich die Spieler vor allem auf die zahlreichen kleinen Ladezeiten, die Animationen oder die teilweise schlichtweg nicht mehr zeitgemäßen NPC-Modelle, die bereits zum Launch von „Starfield“ kritisiert wurden.

Eine neue Marke neben The Elder Scrolls und Fallout

„Es mag nicht jedermanns Sache sein, aber was ist das schon? Wir haben eine neue IP von Grund auf geschaffen und ein Erlebnis, das auf Konsolen absolut einzigartig ist. Und ich sage nicht, dass Starfield besser oder schlechter als andere Spiele ist. Es ist einfach anders in dem, was wir bieten. Es ist dieser seltsame Bethesda-Mix aus Immersion, Action und RPG“, führte Pagliarulo aus.

„Starfield entwickelt seine eigene einzigartige Fangemeinde. Es ist groß und wächst. Bethesda wurde früher als das Studio hinter The Elder Scrolls wahrgenommen. Dann war es das Studio, das man mit The Elder Scrolls und Fallout in Verbindung brachte. Jetzt sind es The Elder Scrolls, Fallout und Starfield. Bethesdas große drei.“

Ende September versorgte Bethesda „Starfield“ mit dem ersten Story-DLC „Shattered Space“, der den Erwartungen der Community jedoch nicht gerecht wurde. Stattdessen sorgten diverse Bugs, die mit vier Stunden recht kurze Kampagne und die mitunter fehlende Abwechslung in den Nebenquests zu einem aktuell enttäuschenden Metascore von 54. Der Userscore fällt mit 5.8 nur bedingt besser aus.

„Starfield“ erschien im September 2023 für den PC und die Xbox Series X/S. Berichten zufolge könnte eine Umsetzung für die PS5 aufgrund Microsofts neuer Multiplattform-Strategie zu einem späteren Zeitpunkt folgen.

Offiziell bestätigt wurde das Ganze aber noch nicht.

