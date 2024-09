Bethesda: Spiele des Publishers „unverantwortlich groß“? Todd Howard nennt den Grund

In der Vergangenheit bescherten uns die Entwickler der Bethesda Game Studios immer wieder riesige Rollenspielwelten. In einem aktuellen Interview plauderte Game Director Todd Howard über die Art und Weise, wie seine Teams an die Entwicklung der umfangreichen Welten herangehen.

Passend zum Release der „Shattered Space“-Erweiterung zu „Starfield“ plauderte Bethesdas Game Director Todd Howard im Interview mit der BAFTA über unterschiedliche Themen.

Im Verlauf des Gesprächs ging Howard unter anderem auf die Titel von Bethesda ein, die die Spieler mit ihren umfangreichen Welten mitunter 100 oder mehr Stunden beschäftigen. Laut Howard sind die großen Spielwelten eines „The Elder Scrolls“ oder „Starfield“ auf die Tatsache zurückzuführen, dass Bethesda beim entwickelten Content einen eigenen Weg geht.

Denn während es bei anderen Entwicklern oftmals vorkommt, dass ein nicht zu unterschätzender Teil der ursprünglich geplanten Inhalte gestrichen oder verworfen wird, hält Bethesda in der Regel an seinen Inhalten fest.

Howard über seine Arbeit als Game Director

Dies wiederum führt dazu, dass Bethesda vor allem im Bereich der Rollenspiele umfangreiche Welten mit zahlreichen Inhalten bietet, die mitunter „unverantwortlich groß“ ausfallen. Howard weiter: „Mein Job bei den Spielen ist es oft, Regisseur zu sein. Ein bisschen wie ein Filmregisseur, wo man alle Teile zusammenbringt.“

„Von der Kunst über die Kameraführung bis hin zu der Technologie, die unsere Ingenieure entwickeln, um diese Welten zum Leben zu erwecken.“

„Und natürlich gibt es das ganze Schreiben, das Quest-Design und die Level-Designer. Es gibt so viele Teile unserer Spiele, dass ich in einer wirklich einzigartigen Position bin, mit so vielen großartigen Leuten zusammenzuarbeiten und all das zusammenzubringen“, ergänzte der Game Director.

„Eigentlich schneiden wir sehr wenig aus unseren Spielen bei Bethesda heraus, weshalb die Spiele so unverantwortlich groß sind.“

Woran arbeiten die Bethesda Game Studios?

In den letzten Monaten arbeiteten die Entwickler der Bethesda Game Studios zum einen an technischen Verbesserungen und neuen Inhalten zu „Starfield“. Darunter der heute veröffentlichten „Shattered Space“-Erweiterung, die sich laut Howard hinsichtlich des Umfangs und der gebotenen Inhalte am „Fallout 4“-Add-on „Far Habor“ orientiert.

Zu den weiteren großen Projekten der Bethesda Game Studios gehören „The Elder Scrolls 6“ und „Fallout 5“, die noch ein paar Jahre auf sich warten lassen.

Priorität genießt dabei der sechste Hauptableger der „The Elder Scrolls“-Reihe, bei dem allerdings noch unklar ist, wann wir hier mit der offiziellen Enthüllung rechnen dürfen.

