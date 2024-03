The Elder Scrolls 6: Die ersten Schritt sind getan – Bethesda liefert Update zum heiß ersehnten RPG

Mittlerweile sind seit der offiziellen Ankündigung von „The Elder Scrolls 6“ auf der E3 2018 fast sechs Jahre ins Land gezogen. Abgesehen von der Tatsache, dass Bethesda Softworks an dem Rollenspiel arbeitet, wurden bislang aber keine handfesten Details genannt.

In dieser Woche feiern die Entwickler nicht nur den 30. Geburtstag der „The Elder Scrolls“-Reihe. Gleichzeitig nutzte Bethesda Softworks das Jubiläum, um uns ein neues Lebenszeichen zu „The Elder Scrolls 6“ zu liefern. Wie der Publisher bekannt gab, schloss das verantwortliche Team erste Tests erfolgreich ab und verfügt mittlerweile über frühe spielbare Builds des Fantasy-RPGs.

„Und zu guter Letzt: Ja, wir sind mit der Entwicklung des nächsten Kapitels beschäftigt: The Elder Scrolls 6. Schon, wenn wir nach Tamriel zurückkehren und frühe Builds spielen, verspüren wir dieselbe Freude, Aufregung und Abenteuerlust“, kommentierte Bethesda Softworks die Arbeiten am 2018 angekündigten Ableger.

The Elder Scrolls 6 noch weit entfernt

Offen ist weiterhin, wann mit der offiziellen Enthüllung von „The Elder Scrolls 6“ zu rechnen ist. Auf absehbare Zeit sollten wir aber wohl nicht mit handfesten Details oder ersten Spielszenen rechnen. Wie ein im letzten Jahr an die Öffentlichkeit gelangtes Dokument aus dem Rechtsstreit der FTC gegen Microsoft verdeutlichte, rechnet Microsoft nämlich frühestens im Jahr 2026 mit dem Release des ambitionierten Projekts.

Möglicherweise lässt „The Elder Scrolls 6“ aber noch etwas länger auf sich warten. So äußerte sich Microsofts Gaming-CEO Phil Spencer im letzten Jahr folgendermaßen: „Das gleiche Team arbeitet auch an Starfield, das im September erscheint. Wir sprechen also über ein Spiel, das noch mindestens fünf Jahre entfernt ist.“

Eine Aussage, die andeutet, dass „The Elder Scrolls 6“ sogar erst 2028 erscheinen könnte. Derzeit liegt der Fokus der verantwortlichen Entwickler der Bethesda Game Studios auf der Post-Launch-Unterstützung des im September 2023 für den PC und die Xbox Series X/S veröffentlichten Sci-Fi-Rollenspiels „Starfield“.

Geht die PlayStation-Community leer aus?

Unklarheit herrscht weiterhin bezüglich einer möglichen Umsetzung für die PlayStation-Systeme. So war in dem erwähnten Dokument ein älteres Statement von Phil Spencer zu finden, in dem „The Elder Scrolls 6“ für einen PC- und Xbox-exklusiven Release bestätigt wurde. Relativ zeitnah wies Spencer in einem Interview jedoch darauf hin, dass Microsoft bezüglich einer möglichen Exklusivität noch keine Entscheidung traf.

Laut Spencer sei „The Elder Scrolls 6“ noch so weit entfernt, dass derzeit nicht absehbar sei, für welche Plattformen das Rollenspiel im Endeffekt erscheint. Gleichzeitig betonte Microsofts Gaming-CEO noch einmal, dass sein Unternehmen bei kommenden Spielen von Fall zu Fall über eine Exklusivität entscheidet.

Auch andere führende Köpfe von Microsoft befeuerten zuletzt die Gerüchte um mögliche Multiplattform-Veröffentlichungen von Xbox-Titeln. Beispielsweise formulierte Xbox-Präsidentin Sarah Bond im letzten Monat das Ziel, „Xbox zum plattformübergreifend größten Publisher von Videospielen zu machen.“

In ein ähnliches Horn blies Microsoft-CEO Satya Nadella im Januar 2024 mit den folgenden Worten: „Aber wir waren die Nummer drei, Nummer vier. Und jetzt, mit Activision, glaube ich, dass wir die Chance haben, ein guter Publisher zu sein – ganz offen gesagt – für Sony und Nintendo und PC und Xbox.“

Happy 30 years of The Elder Scrolls: pic.twitter.com/dvCiFnZo6T — Bethesda Game Studios (@BethesdaStudios) March 25, 2024

Weitere Meldungen zu The Elder Scrolls 6.

Diese News im PlayStation Forum diskutieren