Diablo 4: Lizenzprobleme bei Vessel of Hatred? Blizzard meldet sich zu Wort

Der Launch des Add-ons "Vessel of Hatred" für das Action-Rollenspiel "Diablo 4" verlief alles andere als reibungslos. Derzeit plagen die Spieler vor allem nervige Lizenzprobleme.

Eigentlich sollte heute ein großer Freudentag für alle Fans von „Diablo 4“ werden. Nach langer Wartezeit fiel endlich der Startschuss für die erste große Erweiterung „Vessel of Hatred“, die eine Vielzahl interessanter Neuerungen mit sich bringt. Unter andere, dürfen die Spieler erstmals mit der taufrischen Charakterklasse der „Geistgeborenen“ in den Kampf ziehen. Doch leider hat die große Euphorie einen großen Dämpfer erhalten.

Welche Probleme gibt es derzeit bei Diablo 4: Vessel of Hatred?

Nicht nur der allgemein etwas verzögerte Launch von „Vessel of Hatred“ hatte den Unmut zahlreicher Diablo-Fans auf der ganzen Welt geweckt. Hinzu kamen in den frühen Morgenstunden weitere Hindernisse wie etwa Verbindungsabbrüche, Lags und einiges mehr. Als ganz besonders nervig haben sich die sogenannten Lizenzprobleme erwiesen. Diese führen im schlimmsten Fall dazu, dass die Spieler den Zugriff beziehungsweise Zugang zum Add-on verlieren, obwohl sie es zuvor ordnungsgemäß gekauft und installiert hatten.

Logischerweise mehrten sich die Beschwerden aus den Reihen der Community, was auch an Entwickler Blizzard Entertainment nicht spurlos vorbeigegangen war. Das Team meldete sich kurze Zeit später im offiziellen Forum zu Wort und kündigte eine baldige Lösung an.

„Wir haben Berichte von Spielern gelesen, die während ihrer Sessions auf den Konsolen wahllos den Zugang zu Vessel of Hatred verlieren“, bestätigt Blizzard. „Wir haben den Fehler ausfindig gemacht und testen derzeit einen Fix. Der Plan sieht vor, ihn im Rahmen unseres nächsten Hotfix zu veröffentlichen.“

Wann genau dieser Hotfix für „Diablo 4“ erscheinen wird, ist bisher nicht bekannt. Glücklicherweise gibt es jedoch einen Workaround, mit dessen Hilfe die Spieler die Lizenzprobleme zumindest vorübergehend in den Griff bekommen können.

Weitere News rund um „Diablo 4“:

Welchen Workaround gibt es für Diablo 4: Vessel of Hatred?

Blizzard Entertainment stellte eine Übergangslösung für die aktuellen Lizenzprobleme vor, die in den meisten Fällen den gewünschten Erfolg zu bringen scheint. Demnach sollen sich Spieler, die von dem Problem betroffen sind, kurz aus „Diablo 4“ aus- und umgehend danach wieder einloggen.

Auf diese Weise wird der Zugriff auf „Vessel of Hatred“ wieder hergestellt. Alternativ kann es helfen, auf einen beliebigen Charakter zu wechseln, der kein Geistgeborener ist.

Weitere Meldungen zu Diablo 4.

Diese News im PlayStation Forum diskutieren