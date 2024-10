Tequila Works: Entlassungen und Projekteinstellung bei den Rime-Machern

Mit Indie-Games wie „Rime“ oder zuletzt dem „League of Legends“-Spin-off „Song of Nunu“ hat das spanische Entwicklerstudio Tequila Works die Herzen zahlreicher Gaming-Fans höher schlagen lassen. Trotz der positiv aufgenommenen Werke musste das in Madrid ansässige Unternehmen nun jedoch unerfreuliche Nachrichten verkünden: Ein „kleiner Teil“ des Teams musste entlassen werden, wie die Kollegen von Video Game Chronicle berichten.

Dies geht aus einem aktuellen LinkedIn-Post von Tequila Works hervor. Darin sprechen die Verantwortlichen von einer „unglaublich schwierigen Zeit“, die letztendlich zu dieser Entscheidung geführt habe. Den Teammitgliedern, die von diesen Maßnahmen betroffen sind, sollen „die nötige Unterstützung und Beratung“ erhalten. Doch die Stellenstreichungen sind nicht alles, denn auch ein noch unangekündigtes neues Spiel wurde eingestellt.

Tequila Works muss umstrukturiert werden

Letztgenannte Maßnahme würde letztendlich Umstrukturierungen innerhalb des Entwicklerteams nach sich ziehen. Auf diese Weise möchten die Verantwortlichen sicherstellen, dass die verbleibenden Teammitglieder all ihre Energie nur noch auf ein Projekt konzentrieren müssen. Von diesen Veränderungen sei „eine kleine Anzahl von Stellen“ betroffen. Eine konkrete Zahl nannte Tequila Works im Rahmen des kurzen Statements nicht.

Tequila Works wurde im Jahr 2009 von Raúl Rubio Munárriz und Luz Sancho Rodríguez gegründet. Drei Jahre später kündigte das kleine Entwicklerteam mit dem Action-Adventure „Deadlight“ sein erstes Videospiel an. Zu den bisher meistbeachteten Titeln des Indie-Studios zählen indes sicherlich „Rime“ und „The Sexy Brutale“ (beide von 2017), „Gylt“ von 2019 sowie das eingangs bereits erwähnte „Song of Nunu: A League of Legends Story“ von 2023.

Im Jahr 2022 wurde das chinesische Unternehmen Tencent zum Mehrhaltsgesellschafter des spanischen Indie-Entwicklerstudios. Das Geld sollte dem Wachstum der Firma zugutekommen und dafür sorgen, die Arbeiten an neuen Original-IPs auf den Weg zu bringen. Insgesamt veröffentlichte Tequila Works seit seinem Bestehen acht Spiele, die auf diversen Plattformen veröffentlicht wurden. An welchem Projekt das Entwicklerteam aktuell arbeitet, ist nicht bekannt.

Nachdem 2023 bereits rund 10500 Personen aus der Videospielindustrie ihren Job verloren haben, beläuft sich die Zahl der Entlassungen in der Branche in diesem Jahr bisher auf rund 13000 (via videogameslayoffs.com).

Was ist eure Meinung zu den jüngsten Entwicklungen bei Tequila Works und was ist euer Lieblingsspiel des Studios?

Weitere Meldungen zu Entlassungen, Tequila Works.

Diese News im PlayStation Forum diskutieren