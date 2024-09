Ballistic Moon: Studio hinter dem Until Dawn-Rebuild bestätigt „erhebliche Entlassungen“

Nachdem uns Anfang der Woche erste Gerüchte zu Entlassungen bei Ballistic Moon erreichten, wurden die Sparmaßnahmen nun auch von offizieller Seite bestätigt. Wie das britische Studio einräumte, wird es nach dem Release von "Until Dawn" zu "erheblichen Entlassungen" kommen.

In diesem Jahr verging im Prinzip kaum eine Woche, in der uns keine Meldungen zu Sparmaßnahmen und Entlassungen in der Videospielbranche erreichten.

Die laufende Woche bildet da leider keine Ausnahme. Während Toadman Interactive, das Support-Studio hinter Titeln wie „Helldivers 2“ und „Dead Island 2“, Entlassungen und Büroschließungen bestätigte, blieb zunächst offen, was es mit den Gerüchten um Entlassungen bei Ballistic Moon auf sich hat.

In der Zwischenzeit sorgten die Verantwortlichen bezüglich der Thematik für Klarheit. Wie das britische Studio einräumte, wird es bei den zwei Betroffenen, die sich Anfang der Woche zu Wort meldeten, nicht bleiben. Stattdessen wird es beim Studio hinter dem Rebuild von „Until Dawn“ zu „erheblichen Entlassungen“ kommen.

Die Herausforderungen einer sich wandelnden Branche

Auch die Führungsetage von Ballistic Moon führt ihre Einsparmaßnahmen auf eine Branche zurück, die sich aktuell im Wandel befindet und Studios wie Publisher vor Herausforderungen stellt. Weiter heißt es, dass die Entlassungen bei Ballistic Moon nach der Fertigstellung der „Until Dawn“-Neuauflage vorgenommen werden. Wie viele Mitarbeiter ihre Arbeit verlieren, geht aus der Stellungnahme nicht hervor.

„Während die Spieleindustrie weiterhin mit komplexen Herausforderungen konfrontiert ist, stehen auch wir bei Ballistic Moon vor einigen schwierigen Realitäten“, so die Erklärung von Ballistic Moon.

„Es ist mit tiefem Bedauern und schwerem Herzen, dass wir die schwierige Entscheidung treffen müssen, unser Team erheblich zu verkleinern, um die Zukunft unseres Studios zu sichern. Dies geschieht nach der Entwicklung von Until Dawn für PS5 und PC.“

„Wir möchten allen Teammitgliedern unseren aufrichtigen Dank für ihre harte Arbeit, ihr Engagement und ihre unerschütterliche Loyalität gegenüber Ballistic Moon aussprechen“, führte das Studio aus.

„Es ist unglaublich schwer, sich von einer so talentierten und leidenschaftlichen Gruppe von Menschen zu verabschieden, und wir bedauern zutiefst die Auswirkungen, die dieser Umbau auf unsere Mitarbeiter und deren Familien haben wird.“

Ballistic Moon auf der Suche nach neuen Kooperationen

Abschließend wies Ballistic Moon darauf hin, dass sich das Studio nach dem Release von „Until Dawn“ auf die Suche nach neuen Partnern und Kooperationen begeben wird, um das Studio für die Zukunft auf ein solides Fundament zu stellen.

„Während wir diesen Übergang bewältigen, bleibt Ballistic Moon weiterhin darauf fokussiert, den Start von Until Dawn zu unterstützen“, ergänzten die Verantwortlichen.

Die technisch wie spielerisch überarbeitete Neuauflage von „Until Dawn“ erscheint am 4. Oktober 2024 für den PC und die PS5. Zu den gebotenen Neuerungen gehören ein überarbeiteter Prolog sowie eine neue Kameraperspektive, die es euch ermöglichen soll, die Welt von „Until Dawn“ aus einem ganz neuen Blickwinkel zu erleben.

Zudem wurde die Grafik auf Basis der Unreal Engine 5 verbessert und durch neue Effekte ergänzt.

