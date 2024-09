Toadman Interactive: Büroschließungen und Entlassungen beim Support-Studio hinter Helldivers 2

Einer aktuellen Mitteilung zufolge kommt es auch bei Toadman Interactive zu Entlassungen. In der Vergangenheit traten die Entwickler unter anderem als Support-Studio hinter Titeln wie "Helldivers 2" oder "Dead Island 2" in Erscheinung.

Anfang des Jahres wiesen mehrere Analysten und Experten darauf hin, dass sich 2024 bezüglich Entlassungen und Studioschließungen wohl zu einem traurigen Rekordjahr entwickeln wird.

Auch in den letzten Wochen setzten sich die Berichte um Entlassungen leider nahtlos fort. Während Bungie kürzlich 220 weitere Stellen strich, schloss Ready at Dawn, das Studio hinter „Ready at Dawn“, nach mehr als 20 Jahren in der Branche komplett seine Pforten. Wie die Verantwortlichen von Toadman Interactive in einer aktuellen Mitteilung einräumten, sieht sich das Studio ebenfalls zu Sparmaßnahmen gezwungen.

Im Zuge des Ganzen wird Toadman Interactive seine Büros in Stockholm, Visby und Oslo schließen. Zudem wird es zu Entlassungen im Berliner Büro des Studios kommen.

Das Statement des Studios im Wortlaut

Die in die Wege geleiteten Sparmaßnahmen kommentierte Toadman Interactive wie folgt: „Wie viele andere Spieleunternehmen haben wir in den letzten zwölf Monaten eine schwierige Zeit durchgemacht. Leider bedeutet das, dass wir unsere Büros in Stockholm, Visby und Oslo schließen und auch einige Entlassungen in unserem Berliner Studio vornehmen müssen.“

„Wenn Sie im Gaming-Bereich Personal einstellen, wenden Sie sich bitte an Araken dos Santos. Wir würden uns freuen, Sie mit unseren talentierten Mitarbeitern in Kontakt zu bringen.“

Enad Global 7, der Mutterkonzern von Toadman Interactive, ergänzte: „Angesichts der Marktabkühlung und der Neuausrichtung, die die Branche in den letzten Quartalen erlebt hat, hatte Toadman Schwierigkeiten, sein Auftragsgeschäft auszubauen.“

„Daher hat die Geschäftsführung beschlossen, weitere Optimierungsmaßnahmen zu ergreifen, um Toadman sofort profitabel zu machen.“

An diesen Titeln arbeitete Toadman Interactive

Laut Enad Global 7 sind 100 festangestellte und vertraglich gebundene Mitarbeiter, die bei Toadman Interactive arbeiten, von den Maßnahmen betroffen. Mit den Entlassungen möchte Enad Global 7 Personalkosten von umgerechnet 6,1 Millionen US-Dollar jährlich einsparen.

Zuletzt veröffentlichte Toadman Interactive mit „EvilVEvil“ einen Titel, der die in ihn gesteckten Erwartungen kommerziell nicht erfüllen konnte. Darüber hinaus fungierten die Entwickler in der Vergangenheit als Support-Studio, das an diversen bekannten Titeln mitwirkte.

Darunter dem erfolgreichen Shooter „Helldivers 2“ oder „Dead Island 2“.

