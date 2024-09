Ballistic Moon: Studio offenbar noch vor dem Launch von Until Dawn von Entlassungen betroffen

Aktuell bereiten sich die Entwickler von Ballistic Moon auf die nahende Veröffentlichung der technisch wie spielerisch überarbeiteten "Until Dawn"-Neuauflage vor. Wie Statements der Betroffenen andeuten, kam es kürzlich auch bei dem britischen Studio zu Entlassungen.

Nachdem Anfang des Jahres selbst Branchengrößen wie PlayStation oder Xbox zahlreiche Mitarbeiter entließen, setzten sich die Berichte um Sparmaßnahmen in den letzten Monaten nahtlos fort. Unter anderem mit der Schließung von Ready at Dawn und weiteren Entlassungen bei Bungie.

Aktuellen Berichten zufolge kam es auch bei Ballistic Moon zu Entlassungen. Das britische Studio arbeitet aktuell an einer technisch wie spielerisch aufpolierten Neuauflage des Horror-Titels „Until Dawn“ (2015). Den entscheidenden Hinweis auf die Entlassungen bei Ballistic Moon lieferten zwei Betroffene.

Offen ist aktuell noch, ob es bei den beiden Stellen bleibt oder ob weitere Mitarbeiter des britischen Studios von den Einsparmaßnahmen betroffen sind.

Das sagen die Betroffenen

Die Entwicklerin Cassy Cornish kommentierte ihre Entlassung bei Ballistic Moon wie folgt: „Wie viele andere in dieser wunderbaren, aber turbulenten Branche werde ich leider von meiner Stelle als Junior Game Designer bei Ballistic Moon entlassen.“ Ebenfalls von den Entlassungen betroffen ist Harry Williams.

Der technische Designer wandte sich nach seiner Entlassungen ebenfalls an die Öffentlichkeit: „Nach zwei aufregenden Jahren Arbeit an dem wundervollen Until Dawn 2024 bei Ballistic Moon werde ich leider als technischer Designer entlassen. Ich habe die Zusammenarbeit mit allen bei Ballistic Moon geliebt und hoffe, dass sich meine Wege mit Mitgliedern dieser Familie bei zukünftigen Projekten kreuzen!“

Eine offizielle Stellungnahme des Studios zu den Entlassungen steht derzeit noch aus.

Until Dawn kehrt in Kürze zurück

Wie eingangs erwähnt, arbeitet Ballistic Moon aktuell an der Rückkehr von „Until Dawn“. Die Neuauflage erscheint am 4. Oktober 2024 für den PC sowie die PS5 und bietet im Vergleich mit dem Original aus dem Jahr 2015 diverse Neuerungen. Auf Basis der Unreal Engine 5 überarbeitete das Team sowohl die Charaktere als auch die Umgebungen.

Großen Wert legte Ballistic Moon dabei auf eine authentische Darstellung von Verletzungen und die Verwendung aktueller Pre-Rendering-Simulationstechniken, um realistisches Blut und Flüssigkeiten darzustellen.

Zu den weiteren Neuerungen gehören ein neuer Prolog sowie eine Kameraperspektive, die es euch ermöglichen soll, die Geschehnisse von „Until Dawn“ aus einem ganz neuen Blickwinkel zu erleben. Weitere Details zu den gebotenen Verbesserungen liefert euch der angehängte Trailer, der das Original mit dem Rebuild vergleicht.

Für Diskussionen sorgte zuletzt der Preis der Neuauflage von „Until Dawn“, der bei 69,99 Euro liegt.

Weitere Meldungen zu Ballistic Moon, Until Dawn.

Diese News im PlayStation Forum diskutieren