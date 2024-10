Tomb Raider: Gigantischer Meilenstein mit Franchise-Sale, exklusiver Statue & mehr gefeiert

Am 25. Oktober 2024 feiert die legendäre „Tomb Raider“-Reihe ihren mittlerweile 28. Geburtstag. In diesem Jahr beginnen die Feierlichkeiten allerdings etwas früher. Und das aus einem guten Grund.

Wie die Verantwortlichen hinter der Marke bekannt gaben, erreichte „Tomb Raider“ kürzlich nämlich einen gigantischen Meilenstein. So gesellten sich die Abenteuer von Lara Croft zum elitären Kreis der Videospielserien, die 100 Millionen Spiele verkauften. „Dies ist eine monumentale Errungenschaft, die nur wenigen Videospiel-Franchises gelingt“, heißt es in der offiziellen Stellungnahme.

„Unser Dank gilt euch, den Fans, sowie all den leidenschaftlichen Entwicklern und Künstlern, deren Talent und Fantasie uns seit fast drei Jahrzehnten so viele Geschichten und Erlebnisse geschenkt haben. Wir sind äußerst dankbar für den abenteuerlichen Geist der Tomb Raider-Community und freuen uns auf all die Reisen, die noch vor uns liegen.“

Netflix-Serie gestartet und weitere Remaster angekündigt

Die 100 Millionen verkauften Spiele zelebrierten die Verantwortlichen unter anderem mit der offiziellen Ankündigung einer weiteren Remastered-Sammlung. „Tomb Raider 4-6 Remastered“ entsteht genau wie die Neuauflagen zu den ersten drei Teilen bei den Entwicklern von Aspyr Media.

Enthalten sind grafisch aufpolierte Versionen von „Tomb Raider: The Last Revelation“, „Tomb Raider: Chronicles“ und „Tomb Raider: The Angel of Darkness“. Weitere Details zu „Tomb Raider 4-6 Remastered“ und den gebotenen Neuerungen beziehungsweise Optimierungen findet ihr hier.

Ebenfalls passend zum neuesten Meilenstein des Franchise steht mit „Tomb Raider: The Legend of Lara Croft“ eine Serie auf Netflix bereit. Die Handlung von „The Legend of Lara Croft“ schließt an die Geschehnisse der Survivor-Trilogie an. In der Netflix-Serie trennt sich Lara Croft von ihren Freunden, um sich neuen Herausforderungen zu stellen.

Als ein gefährliches und mächtiges Artefakt aus den Anwesen der Croft-Familie gestohlen wird, muss Lara nach Hause zurückkehren, sich ihrem wahren Selbst stellen und herausfinden, was für eine Heldin sie werden möchte.

Zahlreiche Tomb Raider-Titel im Preis gesenkt

Zu den Feierlichkeiten der 100 Millionen verkauften Spiele gehört auch ein umfangreicher Franchise-Sale. In sämtlichen Download-Stores und somit auch im PlayStation Store wird euch aktuell die Möglichkeit geboten, diverse „Tomb Raider“-Titel oder entsprechende Zusatzinhalte zum Sparpreis zu erwerben.

Darunter sowohl die Survivor-Trilogie als auch diverse ältere Klassiker.

Ausgewählte Angebote in der Übersicht:

Weitere aktuelle Angebote rund um „Tomb Raider“, die bis zum 24. Oktober 2024 um 0:59 Uhr zur Verfügung stehen, findet ihr im PlayStation Store.

Dark Horse kündigt exklusive Statue an

Auch Dark Horse nutzte die Feierlichkeiten rund um den gigantischen Meilenstein für eine Enthüllung. Wie der Verlag bekannt gab, wird Dark Horse den nahenden Geburtstag der „Tomb Raider“-Reihe mit einer exklusiven PVC-Statue zu Lara Croft begehen.

Wie ein erster Sneak-Peek verdeutlicht, zeigt die Statue die ikonische Archäologin in Aktion – ihre Spitzhacke und eine Fackel inklusive. Unklar ist aktuell leider noch, wann und zu welchem Preis die Statue erscheint. Vorerst müssen sich Fans mit einem Schnappschuss arrangieren, der uns einen ersten Eindruck von der neuen Statue vermittelt.

Alle weiteren Infos und Specials rund um das Jubiläum von „Tomb Raider“ findet ihr auf der offiziellen Website.

Weitere Meldungen zu Tomb Raider.

Diese News im PlayStation Forum diskutieren