A Quiet Place: Innovatives Feature sorgt für eine besonders immersive Horror-Erfahrung

Mit "A Quiet Place: The Road Ahead" findet der schaurige Horrorstreifen den Weg in die Welt der Videospiele. Wie Saber Interactive bekannt gab, möchten die Entwickler mit einem innovativen Feature für eine besonders intensive Erfahrung sorgen.

Mittlerweile bringt es der Horror-Thriller „A Quiet Place“ aus dem Jahr 2018 nicht nur auf einen Nachfolger. Gleichzeitig folgte mit „A Quiet Place: Tag Eins“ im Sommer 2024 ein Prequel zu den Filmen.

Dabei wird es nicht bleiben. Stattdessen erscheint mit „A Quiet Place: The Road Ahead“ in Kürze eine Videospielumsetzung, die das Konzept der Filme aufgreift und euch vor die Aufgabe stellt, euch möglichst ruhig zu verhalten. Andernfalls lauft ihr Gefahr, von den aggressiven Aliens entdeckt und angegriffen zu werden.

Kurz vor dem Release von „A Quiet Place: The Road Ahead“ stellte Saber Interactive einen neuen Live-Action-Trailer bereit. Das Video stimmt auf den vor uns liegenden Horror ein und enthüllt ein innovatives Feature, mit dem die Entwickler für eine immersive schaurige Erfahrung sorgen möchten.

Was hat es mit der Mikrofon-Geräuscherkennung auf sich?

Die Rede ist von der Möglichkeit, eine Mikrofon-Geräuscherkennung zu aktivieren. Dieses Feature sorgt dafür, dass der Titel eure Umgebungsgeräusche sowie natürlich eure Stimme erfasst und in das Spielgeschehen überträgt.

Durch die Funktion soll den Spielern in „A Quiet Place: The Road Ahead“ ein Gefühl davon vermittelt werden, mit welchen Herausforderungen sich die Überlebenden in der Welt des Horrors konfrontiert sehen.

Da die Aliens in „A Quiet Place: The Road Ahead“ mit der aktivierten Mikrofon-Geräuscherkennung auf jedes eurer Geräusche reagieren, soll der Nervenkitzel auf ein neues Level gehoben werden. Wie Saber Interactive in der Ankündigung betont, haben wir es bei der Mikrofon-Geräuscherkennung mit einem optionalen Feature zu tun.

Solltet ihr dieses aus welchen Gründen auch immer nicht nutzen wollen, könnt ihr das Ganze natürlich auch deaktivieren.

Die Stille sichert euer Überleben

„A Quiet Place: The Road Ahead“ erscheint am 17. Oktober 2024 für den PC, die PS5 und die Xbox Series X/S. Im Videospiel zur beliebten Horror-Reihe schlüpfen wir in die Rolle der jungen Alex, einer asthmatischen Collegestudentin.

Zusammen mit ihrem Freund Martin versucht Alex, in einer Welt, in der sich die Bewohner der Erde mit der Invasion einer außerirdischen Macht konfrontiert sehen, zu überleben.

„Der Weg, der vor Ihnen liegt, ist mit guten Entscheidungen gepflastert. Bereite dich darauf vor, in einer Welt voller Atmosphäre und Terror zu überleben, in der das kleinste Geräusch eine Katastrophe auslösen kann“, so die Entwickler weiter. Der spielerische Fokus von „A Quiet Place: The Road Ahead“ liegt auf einer ruhigen Vorgehensweise und den Stealth-Elementen.

Für die Entwicklung des Horror-Titels ist das Studio Stormind Games („Remothered“-Reihe) verantwortlich.

