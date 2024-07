A Quiet Place The Road Ahead: Story-Trailer zum Horrortitel liefert beklemmende Eindrücke

Bereits im Herbst 2021 kündigte Saber Interactive eine Videospieladaption zum Alien-Horror „A Quiet Place“ für die Konsolen und den PC an.

Nachdem es um das Projekt über Jahre recht still wurde, versorgte uns Saber Interactive im letzten Monat endlich mit ersten Infos und einem Trailer. Ergänzend dazu steht ab sofort der erste Story-Trailer zu „A Quiet Place: The Road Ahead“, wie die Videospielumsetzung heißt, zur Ansicht bereit.

Dieser liefert uns düstere Eindrücke aus dem Horrortitel und stimmt auf eine beklemmende Spielerfahrung ein. Auch die schaurigen Aliens sind zu sehen.

Erlebt die Filme auf eine ganz neue Art und Weise

Die Geschichte von „A Quiet Place: The Road Ahead“ erstreckt sich laut offiziellen Angaben über die beiden Filme und lässt euch diese auf eine ganz neue Art und Weise erleben. Spielerisch haben wir es bei „A Quiet Place“ mit einem Horrortitel zu tun, den ihr aus der First-Person-Perspektive erlebt.

Ihr schlüpft in die Rolle von Alex, einer asthmatischen Collegestudentin. Zusammen mit ihrem Freund Martin versucht Alex, in einer Welt, in der die Erde der Invasion einer außerirdischen Macht zum Opfer fiel, zu überleben.

Der spielerische Fokus liegt auf einer ruhigen Vorgehensweise und den Stealth-Mechaniken. Genau wie in den Filmen sorgte die Invasion dafür, dass die menschliche Gesellschaft, wie wir sie kennen, zusammenbrach. Da die blinden Aliens auf jedes Geräusch reagieren, müssen sich die Überlebenden möglichst leise durch die Welt bewegen.

Aus diesem Grund kommunizieren die Menschen in der Welt von „A Quiet Place“ oftmals mittels der Gebärdensprache.

Welche Studio steht hinter dem Titel?

„Der Weg, der vor Ihnen liegt, ist mit guten Entscheidungen gepflastert. Bereite dich darauf vor, in einer Welt voller Atmosphäre und Terror zu überleben, in der das kleinste Geräusch eine Katastrophe auslösen kann“, so die offizielle Beschreibung von „A Quiet Place: The Road Ahead“ weiter.

Für die Entwicklung der immersiven First-Person-Horrorerfahrung sind die Entwickler von Stormind Games verantwortlich. Das auf Horrorspiele spezialisierte Studio sorgte in den letzten Jahren für gemischtes Feedback.

„Remothered: Tormented Fathers“ beispielsweise kam 2017 sowohl bei den Kritikern als auch der Community recht gut an. „Remothered: Broken Porcelain“ aus dem Jahr 2020 hingegen entwickelte sich zu einer spielerischen Enttäuschung und brachte es auf Metacritic je nach Plattform auf eine Durchschnittswertung zwischen 39 und 44 Punkten.

„A Quiet Place: The Road Ahead“ erscheint im Laufe des Jahres für den PC, die PS5 und die Xbox Series X/S.

