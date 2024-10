PS5 & PS4: Neuerscheinungen der kommenden Woche – New World Aeternum, A Quiet Place und mehr

In der kommenden Woche werden mehrere neue Spiele für PS5 und PS4 veröffentlicht. Die Liste umfasst Titel aus verschiedenen Genres, darunter Neuerscheinungen wie “New World: Aeternum" und “A Quiet Place: The Road Ahead".

In den nächsten Tagen kommen zwar nicht die größten Blockbuster des Jahres auf den Markt, allerdings erhalten Spieler eine bunte Mischung verschiedener Genres, darunter auch viele Indie-Titel.

Am Dienstag möchte Amazon Games mit “New World: Aeternum” unter anderem auf der PS5 durchstarten. Es ist ein Onlinespiel, das in einer fiktiven Version des 17. Jahrhunderts angesiedelt ist. Spieler erkunden eine Insel, auf der sie gegen Kreaturen kämpfen und Ressourcen sammeln. Es besteht die Möglichkeit, plattformübergreifend im Multiplayer zu spielen.

Unknown 9 Awakening und eine Deathinitive Edition

“A Quiet Place: The Road Ahead” ist ein weiteres Spiel, das in der kommenden Woche neu veröffentlicht wird. Es basiert auf der gleichnamigen Filmreihe und stellt die Überlebensgeschichte einer jungen Frau in den Mittelpunkt, die sich in einer von Kreaturen heimgesuchten Welt durchschlagen muss.

Auch “Unknown 9: Awakening” erscheint kommende Woche für PS5 und weitere Plattformen. Darin übernimmt der Spieler die Rolle von Haroona, die neu entdeckte Kräfte entwickeln muss, um sich gegen eine feindliche Gruppe zu verteidigen.

Haroona lernt unter der Leitung ihrer Mentorin Rhea, ihre Verbindung zur Falte zu beherrschen, was ihr enorme Kräfte bringt und Zugang zu verborgenen Geheimnissen eröffnet. „Unknown 9: Awakening“ bietet nicht nur offene Kämpfe, sondern auch Stealth-Mechaniken. Spieler können Gegner kontrollieren, Kugeln ausweichen und mithilfe der „Umbric“-Energie unsichtbar werden.

Mehr oder weniger neu ist auch die “Darksiders 2 Deathinitive Edition”. Während die PS4-Fassung der erweiterten Edition schon seit Jahren existiert, folgt am 15. Oktober 2024 eine an die PS5 angepasste Version. Was technisch geboten wird, verrät die hier verlinkte Meldung.

Neuerscheinungen der Woche vom 14. bis 20. Oktober 2024

Dienstag, 15. Oktober 2024

Mittwoch, 16. Oktober 2024

Donnerstag, 17. Oktober 2024

Freitag, 18. Oktober 2024

PlayStation Plus Extra und Premium im Oktober 2024

Auch Mitglieder von PlayStation Plus kommen in den nächsten Tagen auf ihre Kosten. Denn die Freischaltung der Extra- und Premium-Neuzugänge steht auf dem Plan.

Um welche Spiele es sich hierbei handelt, ist seit dem vergangenen Mittwoch bekannt:

Die Freischaltung von PS Plus Extra und Premium für Oktober 2024 erfolgt voraussichtlich am Dienstagvormittag. In der Regel sind die Games vor 11 Uhr zum Download bereit. Auch die Oktober-Spiele für die Grundstufe Essential sind weiterhin verfügbar.

