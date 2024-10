Destiny Rising: RPG-Shooter von Bungie und NetEase angekündigt, aber nicht für PS5

Die Ankündigung von „Destiny: Rising“ markiert einen weiteren Schritt in der Entwicklung des “Destiny”-Universums. Bungie, der Schöpfer des Franchise, tritt bei diesem Projekt jedoch nicht als Entwickler auf, sondern überlässt diese Rolle NetEase Games. Der Franchise-Inhaber übernimmt lediglich die Aufsicht über das Projekt.

Die Zusammenarbeit erfolgt nicht zufällig: Im Jahr 2018 investierte der chinesische Technologiekonzern NetEase Games zugunsten eines Spiels über 100 Millionen US-Dollar in Bungie, was zu einer Minderheitsbeteiligung und einem Sitz im Vorstand des Studios führte. Nachdem Bungie 2022 von Sony übernommen wurde, blieb NetEase die Kontrolle über das mobile “Destiny”-Projekt erhalten.

Verschiedene Modi und neue Charaktere

„Destiny: Rising“ spielt in einer alternativen Zeitlinie des “Destiny”-Universums und führt die Spieler in eine Ära nach dem sogenannten Dunklen Zeitalter. Laut der offiziellen Beschreibung handelt es sich um eine Zeit, in der „die Menschheit, unterstützt von den legendären Eisernen Lords, gegen außerirdische Mächte ankämpft, um ihre Zukunft zu sichern.“

Das Spiel bietet eine Mischung aus First- und Third-Person-Modi, zwischen denen die Spieler wechseln können – darunter kooperative Strikes für sechs Teilnehmer, die für die “Destiny”-Reihe charakteristisch sind. Das Setting umfasst verschiedene Umgebungen wie das Heiligtum von Haven, die eisige Metropole Jiangshi und die trockenen Weiten des Roten Meeresgrabens.

Ein weiteres Merkmal von „Destiny: Rising“ sind die Charaktere. Spieler dürfen sich auf bekannte Gesichter aus der Hauptserie freuen. Unterstützung gibt es durch neue Charaktere, die jeweils über „einzigartige Fähigkeiten und eine persönliche Geschichte“ verfügen.

Mobile-Spieler stoßen auf altbekannte und neue Gesichter.

NetEase beschreibt das Spiel als eine epische Mischung aus „RPG und Shooter“, in der die Wahl des Charakters und dessen Beherrschung im Kampf entscheidend ist. Auch eine Controller-Unterstützung ist vorhanden, sodass Spieler beispielsweise mit dem DualSense loslegen können.

Veröffentlichung und Alphatest

„Destiny: Rising“ wird als Free-to-Play-Titel auf den Markt gebracht, mit der Möglichkeit, durch Mikrotransaktionen kosmetische Anpassungen und möglicherweise weitere Inhalte freizuschalten.

Die Veröffentlichung von „Destiny: Rising“ hat noch keinen Termin. Ob das Spiel früher oder später auch außerhalb der mobilen Plattformen angeboten wird, bleibt unklar. Bungie und NetEase betonen jedoch, dass der RPG-Shooter „Destiny auf Mobilgeräten neu definieren wird“.

Allen “Destiny”-Fans, die auf eine PS5-Veröffentlichung gehofft hatten, bleibt „Destiny: Rising“ demnach verwehrt, sofern sie sich nicht von ihrer Konsole lösen können. Der geschlossene Alphatest startet am 1. November 2024. Anmeldungen sind ab sofort auf der offiziellen Webseite möglich.

Nachfolgend der offizielle Ankündigungstrailer und eine Vorschau der Entwickler:

