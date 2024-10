Baldur’s Gate 3: Hotfix behebt Modding- und Gameplay-Probleme – Changelog

Nach langer Wartezeit fiel Anfang Oktober endlich der Startschuss für den Einsatz von Mods im Rollenspiel-Hit „Baldur’s Gate 3“ auf der PS5 und der Xbox Series X/S. Doch die große Freude der Fans hielt nur kurz an, denn schon wenig später tauchten einige Probleme in Verbindung mit den Modifikationen in der Konsolenversion des RPG-Meisterwerks auf.

Glücklicherweise hat Entwickler Larian Studios erstaunlich schnell reagiert und stellt ab sofort einen passenden Hotfix-Patch zum Download bereit.

Neuer Patch hilft bei Mod-Problemen in Baldur’s Gate 3

Das Team hat sich vor allem einigen besonders nervigen Bugs angenommen, die bei der Nutzung des Mod-Managers von „Baldur’s Gate 3“ auftreten konnten. So gab es unter anderem falsche Angaben hinsichtlich des noch verbleibenden Speichers, nachdem eine Mod auf der PS5 deinstalliert wurde.

Außerdem konnte ein Wechsel zwischen den Seiten des Managers zum Absturz des kompletten Spiels führen. Auch dieser Fehler sollte ab sofort der Vergangenheit angehören. Hinzu kommt eine Vielzahl weiterer Fixes, der Einsatz der Mods sollte nach der Installation des neuesten Patches sehr viel störungsfreier und somit reibungsloser funktionieren. Doch das ist noch lange nicht alles.

Larian Studios hat auch abseits der Mod-Probleme ein wenig an „Baldur’s Gate 3“ geschraubt. Das reicht von der Beseitigung allgemeiner Crash-Bugs, über die Korrektur von Features im Honour-Modus bis hin zur Optimierung der Lightbar am DualSense-Controller auf der PS5. Hier konnte es zu Problemen bei Farbgestaltung kommen, was wiederum für einiges an Verwirrung bei den Spielern führte. Die vollständigen Patch Notes sind unter diesem Link zu finden.

Wie sieht die Zukunft von „Baldur’s Gate 3“ aus?

Die Entwickler hatten bereits vor einigen Zeit klargestellt, dass es definitiv keinen DLCs für „Baldur’s Gate 3“ geben wird. Dies bedeutet im Umkehrschluss jedoch nicht, dass sie mit dem Rollenspiel bereits abgeschlossen haben.

Ganz im Gegenteil: Larian Studios arbeitet an weiteren Updates. Diese sollen nicht nur die verbliebenen Fehler beseitigen, sondern auch an einigen Stellschrauben drehen. Vor allem durch die Einführung des unglaublich beliebten Mod-Supports auf Konsolen dürfte es für die Fans so schnell nicht langweilig werden.

