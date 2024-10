Baldur’s Gate 3: So schräg stellen sich die Entwickler die kommenden Mods vor

Schon im September durften sich die PC-Spieler von „Baldur’s Gate 3“ auf das große Update 7 freuen. Nun ist der Patch auch auf den Konsolen PlayStation 5 und Xbox Series X|S gelandet. Neben den Verbesserungen bei bösen Enden sowie dem Splitscreen steht bei der Aktualisierung besonders der offizielle Mod-Support im Fokus.

Der Release von Patch 7 wird bei den Entwicklern von Larian ganz besonders gefeiert – mit einem neuen animierten Clip. Schon einige Male hat das Studio mit Mashed für animierte Kurzvideos zusammengearbeitet, etwa zu den letzten Weihnachtsfeiertagen.

Chaotisches Mod-Video mit jeder Menge Anspielungen

In dem neuen Video demonstrieren die Entwickler, was sie von dem nun eingeführten offiziellen Mod-Support erwarten. In dem Clip erwachen die beliebten Begleiter von „Baldur’s Gate 3“ in einer Welt voller Chaos, mit riesigen fluffigen, aber Kopf-abbeißenden Häschen, schwebenden Landschaften und jeder Menge Anspielungen.

So wird Karlach etwa kurzer Hand in „Let Me Solo Her“ verwandelt, der Spielern von „Elden Ring“ bekannt sein dürfte. Auch gehen die Entwickler auf zahlreiche Mods ein, die das Aussehen der Begleiter verändern. Ein Alptraum für die Fans dürfte dabei die Szene sein, in der Lae’zel eine Nase wächst.

Mit Anspielungen auf Indiana Jones, Handsome Squidward, Looney Tunes und Anime zollt Larian weiteren beliebten Memes der Community Respekt. In einer der Szenen bekommt der Magier Gale eine Handfeuerwaffe verpasst, während Shadowheard in eine Tabaxi verwandelt wird. „Dies ist die Community-naheste Animation aller Zeiten und ich liebe Larian dafür noch mehr“, so ein Zuschauer auf YouTube.

Patch 7 mit Verbesserungen und Änderungen

Update 7 bringt unter anderem einen integrierten Mod-Manager zu „Baldur’s Gate 3“, durch den die Spieler eine Auswahl an Mods aus der Community direkt im Spiel durchstöbern, installieren und verwenden können. Dazu kommen verbesserte düstere Enden, zu denen die Entwickler kürzlich bereits einen kleinen Vorgeschmack lieferten.

Ebenfalls enthalten sind Verbesserungen am Ehrenmodus sowie Quality-of-Life-Änderungen. So bringt der Patch etwa Optimierungen für das Skripting, Writing, Animationen sowie das allgemeine Gameplay. Der Changelog für Patch 7 umfasst satte 18.000 Wörter.

