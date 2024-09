Baldur’s Gate 3: Patch 7 für PS5 verzögert sich – Changelog mit 18.000 Wörtern

Die belgischen Entwickler von Larian haben es versprochen und sie haben geliefert: Update 7 für „Baldur’s Gate 3“ ist da. Der neue Patch erscheint jedoch zuerst für die PC-Version des Spiels.

Wie Swen Vincke, Gründer und CEO von Larian, angab, müssten Updates auf den Konsolen sowieso erst einmal eine Reihe von Einreichungsprozesse durchlaufen. Zudem könne man mit dem frühen Release des Updates auf dem PC eventuelle Probleme beobachten und fixen, bevor diese auf den Konsolen landen. Dafür können die Spieler auf PlayStation 5 und Xbox Series X|S schon einmal den kolossalen Changelog mit rund 18.000 Wörtern studieren.

Der Changelog befasst sich vornehmlich mit den größten Änderungen des neuen Patches. Etwa die neuen „bösen Enden“, die bitterböse Entscheidungen nun noch cineastischer in Szene setzen sollen. 13 neue Enden gibt es zu erleben, darunter individuelle Enden, wenn die Spieler einen der Origin-Charaktere ausgewählt haben.

Eine weitere große Neuerung sind der Mod-Manager und das dazugehörige Toolkit, das bald folgen wird. Spieler können nun selbst Mods erstellen und diese anderen Nutzern anbieten. Die Mods können im Spiel durchstöbert und installiert werden.

Dazu kommt der neue dynamische Splitscreen. Beim Spielen im Multiplayer-Modus werden beide Seiten des Screens zusammengeführt, sobald sich die Spieler einander nähern. Sobald sie auf die eigene Reise gehen, trennen sie sich wieder.

Ferner gibt es jedoch jede Menge weiterer Änderungen und Verbesserungen für „Baldur’s Gate 3“, wie Fehlerbehebungen für Spieldurchläufe mit Origin-Charakteren und dem Dark Urge. Dazu gab es Anpassungen am Ehrenmodus. Darüber hinaus soll es unter Umständen möglich sein, eine beliebte Tiefling-Bardin vorübergehend in die Gruppe aufzunehmen. Spieler sollten allerdings nicht zu sehr an ihr hängen.

Patch für Konsolen soll bereits im Oktober folgen

Allzu lange dürfte das Update für die restlichen Plattformen jedoch nicht mehr dauern. Wie Larian angibt, wird Patch 7 bereits im kommenden Oktober für die Konsolen sowie für die Mac-Versionen von „Baldur’s Gate 3“ veröffentlicht.

Wie die Entwickler in dem riesigen Changelog schreiben, ist Update 7 sicherlich ein dickes Ding. Der Patch wiegt auf dem PC ganze 11,6 Gigabyte und benötigt 160 Gigabyte freien Speicherplatz für die Installation.

Bis das Update auch für die Konsolen und für Mac verfügbar ist, können auf diesen keine Cross-Saves von dem PC geladen werden. Auch sind Multiplayer-Partien zwischen dem PC, auf dem der Patch bereits zur Verfügung steht, und Mac derzeit nicht möglich.

