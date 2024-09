Baldur’s Gate 3: Wo bleiben Crossplay und Fotomodus? Larian äußert sich

Am Donnerstag haben die Entwickler von Larian das lange erwartete Update 7 für „Baldur’s Gate 3“ veröffentlicht. Zumindest die PC-Spieler können bereits in die neuen Inhalte einsteigen. Nutzer der Konsolen PlayStation 5 und Xbox Series X|S sowie Mac müssen noch ein wenig länger warten.

Warten müssen die Fans von „Baldur’s Gate 3“ übrigens auch auf einige von der Community gewünschten Features. Allerdings gab das belgische Studio an, dass Patch 7 nicht das letzte Update für das Rollenspiel gewesen sein soll.

Entwickler arbeiten an weiteren Funktionen

Update 7 erschien mit einem massiven Changelog, das rund 18.000 Wörter misst. Darin stellen die Entwickler von Larian einige der Neuerungen und Verbesserungen vor, die der neueste Patch zu „Baldur’s Gate 3“ bringt.

Darunter sind etwa 13 neue „böse Enden“, mit individuellen Enden, wenn die Nutzer einen der Origin-Charaktere spielen. Dazu kommt der Mod-Manager, durch den die Spieler Mods im Spiel durchsuchen und herunterladen können. Auch gibt es Verbesserungen am Splitscreen-Modus.

Daneben ging das Team auch auf Features ein, die nicht in dem Update enthalten sind. So wird derzeit noch an Crossplay zwischen den Plattformen gearbeitet. Dies soll jedoch noch eine Menge Arbeit und Tests erfordern, wie bei Update 7 auch. Auch ein Fotomodus soll noch auf der To-Do-Liste stehen.

Larian konzentriert sich bald auf neue Projekte

Wie das Studio in dem riesigen Changelog schreibt, soll Patch 7 nicht das letzte Update für „Baldur’s Gate 3“ gewesen sein. Man habe noch ein paar weitere Aktualisierungen für das Rollenspiel in petto. Diese sollen neben Crossplay und dem Fotomodus auch noch weitere Korrekturen und Verbesserungen enthalten.

Allerdings müssten sich die Entwickler langsam von „Baldur’s Gate 3“ verabschieden. So sei es für das Team an der Zeit, „in unsere Höhle zurückzukehren und die Rüstung an die Wand zu hängen, während wir uns darauf konzentrieren, euch unser nächstes Projekt zu präsentieren.“ Larian kündigte bereits im April an, an gleich zwei neuen Projekten zu arbeiten.

Quelle: Steam

