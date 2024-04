Larian Studios: Entwickler arbeitet nach Baldur’s Gate 3 an gleich zwei neuen Projekten

Larian wird an keiner Fortsetzung oder Erweiterung für "Baldur's Gate 3" arbeiten. Dafür gibt das Studio an, gleich an zwei neuen Projekten zu werkeln.

Kürzlich schockte Swen Vincke, Gründer und Chef des belgischen Studios Larian, die Fans von „Baldur’s Gate 3“. Auf der GDC 2024 gab der Entwickler an, dass sein Team weder an einer Erweiterung, noch an einer Fortsetzung des Rollenspiel-Hits arbeiten wolle.

In einem neuen Blogbeitrag enthüllte Larian nun, an gleich zwei neuen Projekten zu sitzen. Um was es sich dabei handelt, wurde zwar noch nicht verraten, der Chef scheint jedoch schon ziemlich aus dem Häuschen zu sein.

Unabhängiges Studio will seiner Kreativität folgen

Im letzten Monat sprach Vincke darüber, dass sein Studio zwar mit den Arbeiten an einem DLC für „Baldur’s Gate 3“ begann, diesen aber wieder einstellte. Auch über ein „Baldur’s Gate 4“ hatte Larian wohl nachgedacht. Allerdings sei das Team nicht mit dem Herzen dabeigewesen.

In einem neuen Blogbeitrag auf Steam gab Larian nun nicht nur kommende Inhalte für „Baldur’s Gate 3“ preis, sondern riss auch kurz seine eigene Zukunft an.

„Als unabhängiges Studio seit 1996 schätzen wir die Freiheit, unserer Kreativität zu folgen, wohin sie uns auch führt“, heißt es in dem Beitrag. „In diesem Fall haben wir uns nach sechs Jahren in den Forgotten Realms und vielen Diskussionen und Überlegungen dazu entschlossen, die Gelegenheit zu ergreifen und unsere eigenen IPs zu entwickeln. Derzeit arbeiten wir an zwei neuen Projekten und wir könnten nicht aufgeregter sein, was die Zukunft für uns bereithält.“

Chef gibt sich dem Hype hin

Es sei zwar noch zu früh, um über die Projekte zu sprechen, allerdings sei „das Gefühl, das euch Baldur’s Gate 3 beschert hat, hier auf der Burg von Larian lebendig und gut“. Auch müssten sich die Spieler keine Sorgen um den Richtungswechsel machen, wenn man den Worten des „aufgeregten Swen“ glauben mag.

„Ich weiß nicht, ob wir es schaffen werden, aber wenn ich mir unsere Pläne für die Erzählung, die Grafik und das Gameplay ansehe, denke ich, dass das, woran wir jetzt arbeiten, unser bestes Werk überhaupt sein wird“, wird der Larian-Chef zitiert. „Ich bin aufgeregt wie ein Kind, wenn ich mir die Schlüsselbilder ansehe. Ich möchte sie sofort allen zeigen, während ich frustriert darüber bin, dass ich warten muss, bis alles tatsächlich funktioniert. Ja, es ist ein Hype, aber es ist ein Hype, weil es wirklich gut aussieht und sich gut anfühlt.“

