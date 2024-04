Nach Erfolg von Baldur’s Gate 3: Hasbro spricht über Rollenspiel-Fortsetzung

Zum Entsetzen der Fans gab Swen Vincke, Gründer und Chef des belgischen Entwicklers Larian, an, nicht an einer Erweiterung oder einer Fortsetzung zu dem immens erfolgreichen „Baldur’s Gate 3“ arbeiten zu wollen. „Wir haben unsere Arbeit getan“, so Vincke. „Es ist eine Geschichte mit einem Anfang, einer Mitte und einem Ende. Also lasst uns die Fackel an ein anderes Studio weiterreichen, das dieses unglaubliche Erbe weiterführt.“

Der Inhaber von Wizards of the Coast und damit auch der Marke „Dungeons & Dragons“, Hasbro, denkt jedoch bereits über eine Fortsetzung der „Baldur’s Gate“-Reihe nach. Man sondiert derzeit die Lage und würde mit Partnern sprechen, so das Unternehmen.

„Wir hoffen, dass es nicht wieder 25 Jahre dauert“

Bei den zurückliegenden BAFTA Awards, bei denen „Baldur’s Gate 3“ erneut abräumen konnte, sprachen die Kollegen von PC Gamer mit Eugene Evans, Senior Vice President of Digital Strategy and Licensing bei Hasbro und Wizards of the Coast. Das Unternehmen denkt schon jetzt über einen weiteren Teil der Rollenspiel-Reihe nach und nimmt die Frage ernst, wie es mit dem Franchise weitergehen könnte.

„Wir sprechen derzeit mit vielen Partnern und werden von vielen Partnern angesprochen, die sich der Herausforderung stellen, wie die Zukunft des Baldur’s-Gate-Franchise aussehen könnte“, so Evans. „Wir hoffen natürlich, dass es nicht wieder 25 Jahre dauert, wie es von Baldur’s Gate 2 bis 3 der Fall war, bis wir diese Frage beantworten können.“

Fans können geliebte Charaktere noch nicht loslassen

Hasbro will sich die Zeit nehmen, um den passenden Partner und den Ansatz für die Fortsetzung auszuwählen, meint Evans weiter. „Wir nehmen das sehr, sehr ernst, so wie wir es bei allen Entscheidungen rund um unser Portfolio tun. Wir überstürzen keine Entscheidungen darüber, mit wem wir bei Produkten zusammenarbeiten oder welche Produkte wir in Betracht ziehen sollten.“

Neben der Fortsetzung der „Baldur’s Gate“-Reihe selbst interessiert es die Fans aber auch, wie es mit den beliebten Charakteren aus „Baldur’s Gate 3“ weitergehen soll. Swen Vincke bestätigte, dass diese nun Wizards of the Coast gehören und im Wesentlichen Teil des offiziellen „D&D“-Kanons sind. „Ich denke, es ist noch zu früh, um sich zu Einzelheiten zu äußern, und es ist eine viel größere Frage, wie wir Baldur’s Gate in Zukunft angehen werden“, meint Eugene Evans dazu. „Aber ich würde gerne glauben, dass all diese Charaktere, den Fans zuliebe, möglicherweise in zukünftigen Produkten auftauchen könnten.“

