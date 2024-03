Baldur’s Gate 3: Erfolg überraschte die Entwickler – Larian über DLCs oder einen Nachfolger

Da „Baldur’s Gate 3“ auf der Game Developers Conference 2024 gleich mit mehreren Preisen ausgezeichnet wurde, nutzte Game Director Swen Vincke die Gelegenheit, um ein paar Worte über das erfolgreiche Rollenspiel zu verlieren.

Zunächst räumte er ein, dass sein Team ursprünglich mit recht bescheidenen Zielen an die Entwicklung von „Baldur’s Gate 3“ heranging. So ging es den Larian Studios lediglich darum, einen Titel abzuliefern, der seine Entwicklungskosten einspielt und so die Tür für weitere Projekte öffnet. Mit dem durchschlagenden Erfolg, den „Baldur’s Gate 3“ im Endeffekt feierte, rechneten die Verantwortlichen zu keinem Zeitpunkt.

Vincke: „Zum Glück war Baldur’s Gate 3 höchstwahrscheinlich auch ein großer kommerzieller Erfolg, da es sich millionenfach verkaufte. Wir wissen nicht, wie viel Geld das Spiel derzeit eingebracht hat. Aber wir wissen, dass es ganz allein zu einem Anstieg der digitalen Einnahmen von Hasbro um 40 Prozent geführt hat.“

Weder DLC noch ein Nachfolger geplant

Angesichts des Erfolges, den die Larian Studios mit „Baldur’s Gate 3“ feierten, dürfte sich natürlich die Frage nach DLC oder einem Nachfolger stellen. Wie Vincke einräumte, sollten wir nicht davon ausgehen, dass die Larian Studios die Entwicklung eines möglichen „Baldur’s Gate 4“ übernehmen werden.

Auch mit einem DLC sollten wir laut dem Game Director nicht rechnen. Stattdessen möchte das belgische Studio weiterziehen und sich zukünftig anderen Projekten widmen. Allerdings merkte Vincke an, dass Hasbro bei der Entwicklung eines „Baldur’s Gate 4“ natürlich auf ein anderes Studio setzen könnte.

„Larian war der zweite Entwickler, der einen Hauptableger zu Baldur’s Gate veröffentlichte. Die ersten beiden Spiele der Serie wurden von BioWare entwickelt, bevor daraus Mass Effect und Dragon Age entstanden“, so Vincke weiter.

Hasbro ist sich der Nachfrage bewusst

Im Interview mit GamesRadar sprach auch Dan Ayoub, der Leiter der Hasbro Game Studios, über den Erfolg von „Baldur’s Gate 3“. Dieser habe laut Ayoub verdeutlicht, dass eine hohe Nachfrage nach hochwertigen Videospielen im „Dungeons & Dragons“-Universum vorhanden ist.

Hier möchte Hasbro zukünftig Synergie-Effekte nutzen, da erfolgreiche Videospiele wie „Baldur’s Gate 3“ auch positiven Einfluss auf die Verkaufszahlen von Pen & Paper- beziehungsweise Tabletop-Spiele haben.

„Wir sind alle super begeistert von der Reaktion auf Baldur’s Gate“, sagte Dan Ayoub. „Ich denke, es hat für uns bewiesen, dass die Leute wirklich großartige D&D-Spiele wollen. Das werden wir auf jeden Fall tun.

In wie weit die Aussagen von Ayoub auf ein mögliches „Baldur’s Gate 4“ oder ein neues Videospiel in der Welt von „Baldur’s Gate“ hindeuten könnten, wird die Zeit zeigen.

Quelle: Gamesradar

Weitere Meldungen zu Baldur's Gate 3.

Diese News im PlayStation Forum diskutieren