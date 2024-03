Entlassungswelle 2024: Gierige Publisher ruinieren die Branche, so der Director von Baldur’s Gate 3

Im Rahmen der Game Developers Choice Awards 2024 staubte das Rollenspiel „Baldur’s Gate 3“ gleich mehrere Auszeichnungen ab. Darunter den Preis für das beste Spiel des Jahres.

Swen Vinke, der Game Director hinter „Baldur’s Gate 3“, nahm die Auszeichnung zum Anlass, um ein paar Worte über die aktuelle Entwicklung der Videospielindustrie zu verlieren. Vor allem die zahlreichen Entlassungen der letzten Wochen und Monate sind Vinke ein Dorn im Auge. Sehr offen richtete er die Kritik an Publisher, die seiner Meinung nach mit ihrer Gier eine komplette Branche erschüttern und zu zerstören drohen.

„Die Reden hier waren so gut und haben im Grunde meinen ganzen Donner gestohlen, von den Dingen, über die ich sprechen wollte“, so Vinke. „Über das Beenden des Krieges und das Stoppen der Gier, die diese Sache schon so lange verdammt nochmal ruiniert.“

Vinke spricht von einer kaputten Branche

In seiner Rede führte der Game Director von „Baldur’s Gate 3“ aus, dass er „bereits sein ganzes Leben lang mit Publishern kämpft“. Dabei wurde ihm vor Augen geführt, dass die Publisher nicht aus ihren Fehlern lernten und diese immer wieder begingen.

„Es geht immer nur um die Quartalsprofite. Das einzige, was sie interessiert, sind Zahlen“, ergänzte Vinke.

Der Game Director weiter: „Dann feuern sie alle und im nächsten Jahr werden sie sich sagen: ‚Schei**e, wir haben keine Entwickler mehr.‘ Dann fangen sie wieder an, Leute einzustellen, vollführen Übernahmen und bringen sie wieder in den gleichen Kreislauf. Dieses System ist einfach nur kaputt, kaputt, kaputt.“

Im weiteren Verlauf seiner Rede wandte sich Vinke direkt an die Publisher.

Game Director appelliert an die Vernunft der Unternehmen

Diese rief er dazu auf, sich von der sogenannten Hire & Fire-Mentalität zu verabschieden und wirtschaftlich rationaler zu arbeiten. Vinke dazu: „Ihr müsst das nicht tun. Ihr könnt einfach Reserven bilden. Etwas langsamer werden, die Gier bremsen und widerstandsfähig sein.“

„Kümmert euch um die Menschen. Verliert nicht das institutionelle Wissen, das in all diesen Menschen aufgebaut wurde. Das du jedes einzelne Mal verlierst, so dass du denselben Zyklus immer und immer wieder durchlaufen musst, richtig? Denn das regt mich wirklich auf.“

Neben zahlreichen kleineren Studios entließen zuletzt auch Größen der Branche mehrere hundert Mitarbeiter. Während Xbox und PlayStation beispielsweise acht Prozent der Stellen strichen, kündigte Electronic Arts die Entlassung von fünf Prozent der Angestellten beziehungsweise 670 Menschen an.

Experten gehen davon aus, dass der traurige Höhepunkt dieser Entwicklung noch nicht erreicht ist. Stattdessen wird davon ausgegangen, dass sich Einsparmaßnahmen und Entlassungen wie der sprichwörtliche rote Faden durch das gesamte Jahr 2024 ziehen werden.

Quelle: VGC

Weitere Meldungen zu Allgemeine News, Baldur's Gate 3.

Diese News im PlayStation Forum diskutieren