Baldur’s Gate 3: Larian begann mit DLC, stellte ihn aber ein

Swen Vincke gab an, dass Larian an keinen Erweiterungen oder Fortsetzungen von "Baldur's Gate 3" interessiert sei. Dabei begann das Studio mit einem DLC, war mit dem Herzen aber nicht dabei, so der Larian-Chef.

Bei der derzeit stattfindenden Game Developers Conference 2024 wetterte der Larian-Gründer und –CEO Swen Vincke nicht nur gegen „gierige Publisher“. Er gab auch an, dass sein Studio weder an Erweiterungen oder Fortsetzungen zu „Baldur’s Gate 3“ arbeiten würde.

Im Gespräch mit den Kollegen von IGN gab Vincke danach jedoch an, dass Larian bereits mit einem DLC begonnen hatte. Das Studio stellte die Arbeiten jedoch wieder ein, weil sie mit dem Herzen nicht dabei waren, so der Chef des Entwicklers.

Das Team sei über die Einstellung „erleichtert“ gewesen, so Vincke

„Wegen des großen Erfolges wäre es naheliegend gewesen, einen DLC zu machen, also haben wir damit begonnen. Wir fingen sogar an, über BG 4 nachzudenken“, so Vincke in dem Interview. „Aber wir hatten Baldur’s Gate 3 noch nicht wirklich abgeschlossen und es fühlte sich falsch an, einfach mit etwas Neuem anzufangen.

Außerdem hatten wir viel Zeit damit verbracht, das System in ein Videospiel zu verwandeln, und wir wollten etwas Neues machen. Es gibt viele Einschränkungen bei der Entwicklung von D&D, und die fünfte Edition ist kein einfaches System für ein Videospiel. Wir hatten all diese Ideen für neue Kämpfe, die wir ausprobieren wollten, und sie waren nicht kompatibel.“ Vincke hatte bereits zuvor über die Herausforderungen von DLCs zu „Baldur’s Gate 3“ gesprochen, besonders über die Schwierigkeiten, über Level 12 hinauszugehen.

Larian wollte neue Inhalte für „Baldur’s Gate 3“ erstellten, wusste aber nicht, welche. Als es an der Zeit war, am DLC zu arbeiten, sagte Vincke, dass die Entwickler nur noch mechanisch die Bewegungen wiederholten. „Man konnte sehen, dass das Team es tat, weil jeder das Gefühl hatte, dass wir es tun mussten. Aber es kam nicht wirklich von Herzen, und wir sind ein Studio, das von Herzen kommt. Das hat uns in die Misere gebracht, aber es ist auch der Grund für unseren Erfolg.“

In seinen freien Tagen über Weihnachten hatte Vincke seinen Entschluss gefasst und seinen Mitarbeitern danach mitgeteilt, dass sie den DLC nicht machen werden und stattdessen einfach das Hauptspiel abschließen. „Wir haben unsere Arbeit getan. Es ist eine Geschichte mit einem Anfang, einer Mitte und einem Ende. Also lasst uns die Fackel an ein anderes Studio weiterreichen, das dieses unglaubliche Erbe weiterführt.“

Auf die Frage, wie das Studio reagierte, antwortete Vincke, dass das Team „begeistert“ gewesen sei. „Ich dachte, sie würden wütend auf mich sein, weil ich die Energie einfach nicht aufbringen konnte. Ich habe so viele begeisterte Gesichter gesehen, was ich nicht erwartet hatte, und ich konnte sehen, dass sie die gleichen Gefühle hatten, also waren wir alle auf einer Linie. Und so viele Entwickler sind danach zu mir gekommen und haben gesagt: Gott sei Dank“, so der CEO. „Es war mehr Routinearbeit, als dass wir wirklich begeistert waren. Jetzt ist die Begeisterung wieder da, und das ist eine wichtige Sache.“

Quelle: IGN

