Baldur’s Gate 3: Patch 7 erreicht die PS5 – Mods, besserer Couch-Koop und düstere Enden

Nach einer längeren Wartezeit und der Veröffentlichung für den PC steht Patch 7 von „Baldur’s Gate 3“ ab heute auch für die PS5-Version des Action-Rollenspiels zum Download bereit. Das Update bringt nicht nur neue Funktionen, sondern auch über 1.000 Verbesserungen mit sich, verspricht der zuständige Entwickler Larian.

Besonders im Fokus stehen der erweiterte Mod-Support und die Möglichkeit, das Spielgeschehen damit auf völlig neue Art zu gestalten. Das war aber längst nicht alles.

Splitscreen-Verbesserungen und mehr Enden

Zu den Highlights von Patch 7 von „Baldur’s Gate 3“ gehört eine umfassende Überarbeitung des Splitscreen-Modus. Sie soll das Spielerlebnis im Couch-Koop optimieren. Darüber hinaus kommen Spieler auf der PS5 in den Genuss neuer, düsterer Enden, die speziell für die Ursprungscharaktere von „Baldur’s Gate 3“ entwickelt wurden.

Besonders hervorgehoben wird von den Entwicklern jedoch der neue Mod-Manager. Mit diesem Tool dürfen Konsolenspieler auf eine Vielzahl von Community-Mods zugreifen.

„Von verrückt bis makaber“, beschreibt das Team die Auswahl an verfügbaren Mods und nennt dabei einige ihrer Favoriten. So gibt es beispielsweise eine Mod, die es ermöglicht, die Anzahl der Gefährten in einer Gruppe auf bis zu 16 zu erhöhen. Und auch Unterhosen haben es dem Team angetan.

Mit dem Mod-Support von „Baldur’s Gate 3“ möchte Larian Studios letztlich die Kreativität der Modding-Community fördern. Man habe langfristige Pläne für die Unterstützung.

Nachfolgend eine Übersicht über die wichtigsten Neuerungen des neuen Updates für „Baldur’s Gate 3“:

Integrierter Mod-Manager: Spieler können eine handverlesene Auswahl an von der Community erstellten Mods direkt im Spiel durchstöbern, installieren und verwenden. Mit dem offiziellen “Baldur’s Gate 3 Toolkit” haben PC-Spieler zudem ein einfach zugängliches Tool, um eigene Mods zu erstellen und das Modding zu erkunden.

Neue düstere Enden: Es wurden 13 zusätzliche filmische Enden eingeführt, die speziell auf die finstersten Spielverläufe zugeschnitten sind. Außerdem gibt es exklusive Enden, wenn ein Origin-Charakter gespielt wird.

Verbessertes Splitscreen-Erlebnis: Der dynamische geteilte Bildschirm im Couch-Koop-Modus ermöglicht es, dass der Bildschirm nahtlos zusammengeführt wird, sobald sich zwei Spieler in der Nähe befinden. Entfernen sie sich voneinander, wird er wieder gesplittet.

Herausforderung im Ehrenmodus: Spieler können ihre Fähigkeiten im erweiterten Ehrenmodus testen, der einen neuen Schwierigkeitsgrad und zusätzliche Anpassungsoptionen bietet. Dazu gehören neue legendäre Aktionen sowie zahlreiche Fehlerbehebungen, die speziell für Origin-Charaktere und Dark Urge-Durchgänge vorgenommen wurden.

Quality-of-Life-Verbesserungen: Der Patch 7 optimiert das Spielerlebnis in den Bereichen Skripting, Writing, Animationen und allgemeines Gameplay.

Die vollständigen Patchnotes zum Update 7 hält Larian auf dieser Seite bereit. Auch auf dem PlayStation-Blog plaudert der Entwickler über die neue Aktualisierung.

Während der Patch bereits im Juli angekündigt und seit September final auf dem PC zur Verfügung steht, mussten Konsolenspieler länger auf das Update von „Baldur’s Gate 3“ warten. Die Konsolenfreigabe war mit einer Reihe von Prozessen verbunden, wie Larian Studios im Vorfeld berichtete.

Zudem konnten die Entwickler auf dem PC zunächst eventuelle Probleme identifizieren, bevor das Update auch auf Konsolen landet. Laut Entwickler wurden die Mods bereits 15 Millionen Mal heruntergeladen.

Weitere Meldungen zu Baldur's Gate 3.

Diese News im PlayStation Forum diskutieren